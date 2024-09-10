По итогам августа в Ташкенте подорожала арендная плата на жилье впервые за несколько месяцев. Об этом сообщил Институт макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ), проанализировав данные с портала OLX.

Ранее ЦЭИР сообщал, что в мае стоимость съёма жилья повысилась на 1,2%, а в июне и июле был спад на 1,2% и 0,6%.

На рост цен в августе повлияли несколько факторов, в основном — ожидания начала нового учебного года в вузах, отметили в ИМРИ.

В прошлом месяце стоимость аренды квартир со средним ремонтом выросла на 1,9% по сравнению с июлем, с полным ремонтом — на 0,3%.

За месяц в сегменте средне отремонтированного жилья аренда 1-комнатных квартир подорожала в среднем на 1,3%, 2-комнатных — на 2,1%, 3-комнатных — на 1,7%, 4-комнатных — на 2,5%.

Относительно недорогие цены на аренду квартир со средним ремонтом зарегистрированы в Сергелийском и Алмазарском районах. Временное проживание в 1-комнатной квартире в этих районах обойдётся в среднем в 285 и 301 долларов соответственно, 2-комнатной — 348 и 359 долларов, 3-комнатной — 387 и 414 долларов, 4-комнатной — 460 и 471 долларов.

Самая дорогая аренда остаётся в Мирабадском и Яккасарайском районах. В этих районах арендодатели за 1-комнатную квартиру просят в среднем 350 и 349 долларов соответственно, 2-комнатную — 445 и 455 долларов, 3-комнатную — 550 и 585 долларов, 4-комнатную — 736 и 603 долларов.

В категории квартир с полным ремонтом сильнее всего цена аренда прибавила на 1-комнатное жилье — на 3,4%. Для 2-комнатных квартир стоимость выросла лишь на 0,1%, а для 3−4-комнатных квартир, наоборот, аренда стала дешевле (-0,4% и -2%).

По данным ИМРИ, самые низкие цены на аренду квартир с полным ремонтом — в Сергелийском районе, где проживание в 1-комнатной квартире обойдётся в среднем в 335 долларов, в 2-комнатной — 416 долларов, 3-комнатной — 501 доллара.

Следом идёт Учтепинский район, где за 1-комнатную квартиру просят 377 долларов, за 2-комнатную — 437 долларов, 3-комнатную — 563 доллара.

Самые высокие цены на аренду 1-комнатной квартиры с полным ремонтом в Мирабадском и Шайхантахурском районах — 456 и 421 соответственно, 2-комнатной — 688 и 715 долларов, 3-комнатной — 1006 и 1014 долларов.