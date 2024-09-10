9 сентября в аэропорту Ташкента торжественно встретили паралимпийскую сборную Узбекистана, вернувшуюся из Парижа. Фоторепортаж с церемонии подготовил фотокорреспондент «Газета.uz» Мурод Юсуф.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, руководитель Департамента социального развития администрации президента Узбекистана Одил Абдурахманов, спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов, директор Национального агентства социальной защиты Мансурбек Оллоёров, председатель Национального паралимпийского комитета Мухторхон Ташходжаев, его первый заместитель Шахноза Мирзиёева, вице-президент Олимпийского совета Азии по Центральноазиатскому региону Отабек Умаров, хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, родственники спортсменов, журналисты и другие.

Знаменосец делегации на Паралимпийских играх Хусниддин Норбеков передал флаг Абдулле Арипову. Глава правительства передал его председателю Национального паралимпийского комитета Мухторхону Ташходжаеву и генсеку Национального олимпийского комитета Ойбеку Касимову.

После этого спортсмены и члены их семей отправились из аэропорта в Национальный паралимпийский комитет по специальному маршруту — по улицам Бабура, Нукусская, Ойбека, Шарафа Рашидова, Шахрисабз, Навои. В присутствии председателя Сената Танзилы Нарбаевой и спикера Нурдинжона Исмоилова были вручены призы победителям и призёрам Паралимпийских игр.

Согласно постановлению президента (ПП-5160), за завоёванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно. Эти расходы покрываются за счёт средств госбюджета. Помимо денежных вознаграждений, параатлеты получат автомобили и жильё с надписью «подарок президента».

Золотые медалисты:

200 тысяч долларов США;

автомобиль Tahoe;

2-х этажный коттедж.

Серебряные медалисты:

100 тысяч долларов США;

Автомобиль BYD Song Plus EV Champion Flagship;

квартира.

Бронзовые медалисты:

50 тысяч долларов США;

автомобиль BYD Song Plus DM-I Champion Flagship;

квартира.

Два спортсмена Узбекистана Толиббой Юлдашев и Нурхон Курбанова, завоевали по две медали — золотую и бронзовую. Они получат по 200 тысяч и 50 тысяч долларов отдельно (в сумме — $250 тысяч), как это определено решением президента. Что касается других подарков, то они получат по одному автомобилю Tahoe и двухэтажному коттеджу, пояснил блогер Хушнудбек Худойбердиев.

Паралимпийские игры этого года, как и Олимпиада, стали для Узбекистана самыми успешными в истории — республика заняла 13-е место среди 168 стран c 26 медалями — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

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Фотографии сделанные Хусниддином Ато



