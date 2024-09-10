Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 сентября ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка, сообщила пресс-служба главы государства. Комплекс возводится для проведения Азиатских и Паразиатских игр среди молодёжи, запланированных на 2025 год.

Программа соревнований включает 29 видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в играх примут участие более 3000 спортсменов из 45 стран континента.





Олимпийский городок, который займёт территорию в 100 гектаров, будет располагать всеми необходимыми условиями для успешного проведения турнира, отмечается в сообщении. К настоящему времени завершено возведение олимпийского стадиона на 12 тысяч мест, велодрома на 2000 зрителей, дворца водных видов спорта, а также комплексов единоборств и командных игр.





«Глава государства посетил ключевые спортивные сооружения и ознакомился с ходом строительных работ. Ответственные лица доложили о создаваемых условиях для организации церемонии открытия и проведения соревнований», — говорится в сообщении.





«Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил вопросам удобства и безопасности. Отметил необходимость обеспечения высокого уровня цифровизации всех процессов, широкого использования технологий искусственного интеллекта», — добавили в пресс-службе президента.





В Олимпийском городке будут оборудованы 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и лёгкой атлетики. Предусмотрено также строительство административного здания с музеями и офисами, парков и искусственного озера.





Шавкат Мирзиёев провёл беседу с представителем китайской компании CAMC Engineering, выполняющей строительные работы.





После завершения Азиатских игр Олимпийский городок продолжит своё функционирование и станет «важным центром отечественного спорта» и оздоровления. Ранее президент отмечал, что комплекс станет не только местом для проведения соревнований, но и научно-практическим и учебно-тренировочным центром.





Здесь разместятся Министерство спорта, Антидопинговое агентство, Государственная спортивная академия, Научно-исследовательский институт физической культуры и Центр развития видов спорта.





На базе городка будут организованы занятия по подготовке и повышению мастерства профессиональных спортсменов, а региональные спортивные организации получат возможность использовать инфраструктуру комплекса.

Олимпийский городок будет управляться по принципам «умного города» и «будет долгие годы служить нашему народу», отметили в пресс-службе главы государства.