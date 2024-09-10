Дирекция по строительству атомной станции при агентстве «Узатом» и акционерное общество «Атомстройэкспорт» (инжиниринговое предприятие российской государственной корпорации «Росатом») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане, сообщила пресс-служба «Узатома».

Документ был подписан в присутствии директора Агентства по атомной энергии Узбекистана Азима Ахмедхаджаева и заместителя генерального директора — директора блока международной деятельности «Росатома» Николая Спасского.

«Сегодняшнее подписание знаменует переход к активной работе по реализации первой АСММ в Узбекистане и позволит нам в ближайшее время начать непосредственные работы на стройплощадке», — подчеркнул глава Дирекции по строительству атомной станции при Агентстве «Узатом» Отабек Аманов.

«Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон. Инжиниринговый дивизион Росатома приступает к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АСММ и изыскательским работам на стройплощадке», — сообщил директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии «Атомстройэкспорта» Павел Безруков.

Как отмечается в сообщении, предварительные работы по проекту АСММ начались ещё летом. В июне на площадке будущей атомной станции состоялся первый Штаб по сооружению, на котором были определены первоочередные задачи, выполнение которых позволит в регламентные сроки начать работу, говорится в сообщении. В конце августа стартовали работы по созданию вахтового городка для строителей будущей атомной станции.

«Это первый шаг по традиционному комплексному развитию территории присутствия АЭС — в регионе появятся культурные, образовательные проекты, медицинские организации, а населённый пункт привлечёт людей для жизни, промышленные компании и коммерческие организации — для работы», — отметили в «Узатоме».

Напомним, контракт на сооружение АСММ был заключён 27 мая между Дирекцией по строительству АЭС и компанией «Атомстройэкспорт» в рамках визита в Ташкент президента России Владимира Путина. Он предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана на озере Тузкан АСММ по российскому проекту общей мощностью 330 МВт (6 реакторов по 55 МВт каждый).

Генеральным подрядчиком выступает «Атомстройэкспорт», к строительству будут привлечены местные компании.

В основе проекта АСММ лежит водо-водяной реактор РИТМ-200Н — «результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение», говорится в сообщении. Подчёркивается, что проект характеризуют компактность и сокращённые темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности.