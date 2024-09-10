В понедельник на территорию Узбекистана продолжился заток относительно холодного воздуха с районов Казахстана, сообщила пресс-служба Узгидромета. В первый день недели дневная температура опустилась до +22…+27 градусов.

Начиная со вторника, 10 сентября, до конца рабочей недели по Узбекистану ожидается погода без осадков. Температура воздуха 10 сентября ночью +8…+13 градусов, днём — +25…+30, 11−13 сентября ночью +10…+15 градусов, днём — +27…+32.

Ветер восточный от слабого до умеренного.

В Ташкенте: 10−13 сентября без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура 10 сентября ночью +10…+12 градусов, днём — +27…+29, 11−13 сентября ночью +12…+15, днём — +29…+31 градус.