Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 сентября принял делегацию во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Российская делегация прибыла в Ташкент для участия в пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.

В ходе переговоров были рассмотрены «вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества».





«Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики», — говорится в сообщении.

Глава Узбекистана также выступил за «наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции».

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, затем прошла встреча Михаила Мишустина с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. На ней обсуждались «актуальные вопросы по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование, особое внимание было уделено сфере трудовой миграции», говорится в сообщении.