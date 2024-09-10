Власти Мадрида объявили об отзыве лицензий на эксплуатацию у кикшеринговых компаний Lime, Dott и Tier. В результате в столице Испании не останется сервисов проката электросамокатов, сообщает CNN.

«Нашим приоритетом является физическая неприкосновенность и безопасность жителей Мадрида. Мы отзываем разрешение на работу компаний, сдающих электросамокаты в аренду на городских улицах. Они не выполнили условия, которые мы установили для обеспечения безопасности пешеходов, особенно пожилых людей», — написал мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

В городском совете Мадрида заявили, что все три кикшеринговые компании нарушили условия лицензий, выданных им в мае 2023 года. Они, как утверждают в совете, препятствовали проверкам их деятельности, не предоставляли властям требуемую информацию и не давали доступ к своим интерфейсам.

Кроме того, компании не смогли обеспечить обслуживание по всему городу и страховое покрытие для всех самокатов, а также внедрить технологии, запрещающие передвижение и парковку в определённых местах.

Каждая из компаний ранее имела разрешение на сдачу в аренду 2000 электросамокатов. Их лицензии будут аннулированы с октября. У сервисов будет 20 дней на обжалование решения городского совета.

Мартинес-Алмейда, однако, предупредил, что власти Мадрида не будут выдавать дополнительные разрешения на прокат электросамокатов, «поскольку выяснилось, что рынок не может соответствовать требованиям, установленным советом, которые гарантируют максимально возможный уровень безопасности граждан».

Использование частных электросамокатов в городе по-прежнему разрешено, добавили в мэрии.