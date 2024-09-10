Водителей грузовых автомобилей за движение по крайней левой полосе дороги планируется привлекать к ответственности. Это предусмотрено законопроектом о поправках в Кодекс об административной ответственности, который 10 сентября обсуждался в Сенате Олий Мажлиса.

В Правилах дорожного движения с 1 мая 2022 года занимать крайнюю левую полосу грузовым автомобилям можно только для поворота налево или разворота, в остальных случаях запрещено выезжать в крайний левый ряд.

Из-за отсутствия в законодательстве наказания за это нарушение, в большинстве случаев водители грузовиков свободно передвигаются по левой полосе, что приводит к пробкам и авариям на дорогах, говорится в сообщении Сената.

В частности, за последние семь месяцев произошло 303 дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков, в которых погибли 108 человек и пострадали 227.

С учётом этого в КоАО планируется ввести административную ответственность за движение грузовиков по крайней левой полосе дороги (за исключением разрешённых случаев).

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за правонарушения, совершенные с использованием скутеров, средств индивидуальной мобильности (СИМ, к ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, сигвеи, унициклы, моноколеса и аналогичные средства передвижения), а также за перевозку людей водителями СИМ и скутерами.