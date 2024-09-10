Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило исключение правящего в Афганистане движения «Талибан» из списка запрещённых организаций. Об этом сообщается на сайде МИДа страны.

Такой шаг принят «после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами», отметили в ведомстве.

«Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остаётся приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом», — подчёркивается в заявлении МИДа.

В МИД Афганистана заявили, что «приветствуют и одобряют» решение Кыргызстана, которое «свидетельствует о растущем политическом признании Исламского Эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях».