Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило исключение правящего в Афганистане движения «Талибан» из списка запрещённых организаций. Об этом сообщается на сайде МИДа страны.
Такой шаг принят «после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами», отметили в ведомстве.
«Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остаётся приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом», — подчёркивается в заявлении МИДа.
В МИД Афганистана заявили, что «приветствуют и одобряют» решение Кыргызстана, которое «свидетельствует о растущем политическом признании Исламского Эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях».
- «Талибан» находился в списке запрещённых организаций в Кыргызстане почти 20 лет. Суд Бишкека признал движение террористическим в сентябре 2006 года.
- Ранее движение «Талибан» из террористического списка вывел Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев пояснил, что страна «исходила из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором».