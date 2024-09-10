Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Кыргызстаном во втором матче третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший 10 сентября в Бишкеке, завершился со счётом 2:3.

Первым счёт на 15-й минуте открыли кыргызстанцы. 26-летний ганский нападающий Джоэл Коджо (на клубном уровне выступает за самаркандский «Динамо») остался практически один в штрафной Узбекистана и точно пробил в левый угол.

Узбекистан ответил почти сразу же. На 17-й минуте нападающий Элдор Шомуродов забежал в штрафную соперника и отправил мяч между ног вратаря.

На 35-й минуте Кыргызстан снова вышел вперёд после стандарта. В обороне Узбекистана снова произошла неразбериха, оставшийся без опеки полузащитник Одилжон Абдурахмонов забил гол.

На исходе первого тайма Узбекистан восстановил равенство. На 45+1' минуте Хусниддин Аликулов после навеса в штрафную выиграл второй этаж и переправил мяч в ворота.

Во втором тайме национальная сборная вырвала победу благодаря голу Остона Урунова на 72-й минуте. Нападающий хладнокровно разобрался с защитниками в штрафной и пробил над вратарём.





Таким образом, Узбекистан после двух матчей имеет в своём активе максимальные шесть очков и на момент публикации занимает первое место в своей группе.

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