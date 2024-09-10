Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана на основании обращений граждан провёл контрольную закупку 7 видов мороженого, выпускаемого под торговой маркой «Хоттабыч». Продукт, на упаковке которого указано, что он не содержит сахара, производится компанией «X Xasanboy va xolod», говорится в сообщении комитета.

Лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля при Главном управлении медицины при Администрации президента обнаружила наличие бактерий группы кишечной палочки в таких видах мороженого «Хоттабыч», как «Эскимо», «Банановое», «Фисташковое», «Шоколадное», «Сливовое» и «Пломбир».

Согласно заключению аккредитованной лаборатории компании «Техностандарт нео», в таких мороженых «Эскимо», «Банановое», «Фисташковое», «Шоколадное» и «Сливовое» содержание сахара в два раза превышает установленные нормы, составляя 37,7−38,1% вместо предписанных 14,5−17,5%. В продукте «Пломбир с яблоком», наоборот, обнаружено недостаточное содержание сахарозы.

По заключению Инспекции по контролю в сфере технического регулирования Агентства по техническому регулированию Узбекистана, маркировка и состав мороженого «Эскимо», «Банановое», «Фисташковое», «Шоколадное», «Сливовое», «Яблочное» и «Пломбир» не соответствуют требованиям общего технического регламента.

В ходе исследования также установлено, что на упаковке мороженого содержатся заявления, что его употребление способствует снижению веса, повышению иммунитета, снятию стресса и улучшению настроения, однако отсутствуют документы, подтверждающие эти утверждения.

В постановлении Кабинета министров №490 указано, что государственные органы, осуществляющие контроль, обязаны принять все меры для предотвращения выпуска на рынок пищевых продуктов с маркировкой, не соответствующей требованиям технического регламента, а также для изъятия таких продуктов с рынка, отметили в комитете.

Собранные данные отправлены в Агентство по техническому регулированию при Кабмине для принятия мер.