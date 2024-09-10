В социальных сетях распространились видео и фото пожара из лакокрасочного цеха в Зангиатинском районе Ташкентской области.

По данным МЧС, 10 сентября в 14:15 в УЧС Ташкентской области поступило сообщение о пожаре в здании цеха по производству лака и красок в махалле «Эркин» Зангиатинского района.

Около 10 пожарных расчётов продолжают тушить возгорание. Сообщений о пострадавших или погибших в результате пожара не поступало, заявили в ведомстве.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС, на место происшествия уже прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Абдулла Кулдашев.