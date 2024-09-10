Министерства энергетики Узбекистана и России договорились о присоединении российского «Системного оператора» к объединённой энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА). Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилёв по итогам переговоров в рамках визита премьер-министра России в Узбекистане, пишет ТАСС.

«Системный оператор» является специализированной организацией, осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах Единой энергетической системы России.



«Сегодня было совместное заявление двух министерств с просьбой поддержать быстрое решение. Есть отдельная энергосистема Центральной Азии, куда мы пока ещё не входим. Но ["Системный оператор"] должен войти, чтобы вместе управлять единой энергетической системой Центральной Азии, мы с ней связаны. Узбекская сторона полностью это поддерживает. Мы в ближайшее время это сделаем», — сказал министр энергетики России.

Сергей Цивилёв добавил, что эта инициатива связана не только с коммерческим экспортом электроэнергии, но и с управлением перетоками между странами, которые позволят оперативно балансировать энергосистемы в случае дефицита, природных факторов и высоких нагрузок.

«Если вдруг у кого-то что-то происходит — чтобы мы могли быстро поддержать перетоками потребность стран, чтобы сбалансировать. <...> Это важно для того, чтобы мы безопасность системы обеспечили правильно», — добавил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов (цитата по ТАСС).

В пресс-релизе Министерства энергетики Узбекистана об этой договорённости не упоминается. В сообщении говорится, что министры обсудили укрепление взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, привлечение инвестиций в топливно-энергетический комплекс и реализацию новых проектов. Были также высказаны предложения «по последовательному укреплению энергетических отношений между Узбекистаном и Россией».

«Газета.uz» направила запрос в пресс-службу Минэнерго о возможном присоединении России к объединённой энергосистеме Центральной Азии.

Ранее в «Интер РАО», единственном операторе экспорта-импорта электроэнергии в РФ, заявили, что прорабатывают возможность экспорта электроэнергии в Узбекистан. Поставки могут начаться осенью.

В настоящее время в Центральноазиатскую энергетическую систему (ЦАЭС) входят Узбекистан, Кыргызстан, Южный Казахстан и Туркменистан. В мае стало известно, что к системе присоединится и Таджикистан.

Объединённая энергосистема (ОЭС) Центральной Азии и Юга Казахстана была создана в 1970-е годы. Она управляется координационно-диспетчерским центром в Ташкенте и позволяет балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде в ирригационный период.