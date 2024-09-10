Политика

Узбекистан «всегда готов к тесному и конструктивному взаимодействию» с Россией, заявил премьер-министр Абдулла Арипов на заседании совместной комиссии. Премьер РФ Михаил Мишустин озвучил предложения по организации выпуска полимеров, гражданских БПЛА и налаживанию железнодорожного машиностроения.

Президент ознакомился с планом озеленения улицы Янги Узбекистон, по бокам которой за последнюю неделю появились насыпи, покрытые газоном, и новые деревья. Вдоль улицы планируется высадить чинары, дубы, катальпы, кипарисы и лаванду. Здесь должны сочетаться экология и культурные элементы, заявил он.

Президент Узбекистана вновь посетил строительство Олимпийского городка, где в 2025 году будут проходить Азиатские и Паразиатские игры среди молодёжи. После игр комплекс будет служить центром отечественного спорта и оздоровления населения.

В Узбекистане 566 лиц, осуждённых за коррупцию, были снова приняты на госслужбу и повторно совершили такие преступления. Глава Антикоррупционного агентства заявил, что к концу сентября планируется внести на рассмотрение законопроект о введении реестра коррупционеров, который обсуждается с 2021 года.

Экономика

Дирекция по строительству АЭС при агентстве «Узатом» и инжиниринговое предприятие «Росатома» «Атомстройэкспорт» подписали протокол о начале работ по проекту АЭС малой мощности в Узбекистане. Это означает старт активной фазы подготовительных работ на стройплощадке и разработку проектной документации.

Российский «Системный оператор» присоединится к объединённой энергосистеме Центральной Азии, заявил глава Минэнерго РФ. По его словам, Узбекистан поддерживает это решение. Он пояснил, что инициатива связана не только с экспортом электроэнергии, но и с управлением перетоками между странами.

В августе арендная плата на жилье в Ташкенте повысилась на 1,9% для квартир со средним ремонтом и на 0,3% для квартир с полным ремонтом, сообщили в ИМРИ. Основная причина роста цен — ожидания начала нового учебного года в вузах.

Комитет по развитию конкуренции провёл контрольную закупку мороженого «Хоттабыч», на упаковке которого указано, что он не содержит сахара. В некоторых видах продукта обнаружено превышение сахара и бактерии группы кишечной палочки.

Общество

В Узбекистане планируется ввести административную ответственность для водителей грузовиков за движение по крайней левой полосе, а также за правонарушения, совершенные с использованием электросамокатов и скутеров.

Министерство дошкольного и школьного образования подписало меморандум с ННО Teach for Uzbekistan. Проект в течение нескольких месяцев отбирал и готовил специалистов, в том числе без педобразования, но прирождённых педагогов, к работе в школах в качестве волонтёров.





Спорт

Премьер Абдулла Арипов поздравил призёров и победителей Паралимпиады, добившихся исторического результата в Париже, и отметил вклад президента в их успех. «13-е место на Олимпиаде, 13-е место на Паралимпиаде! Возможно, кому-то не нравится цифра 13, но Узбекистану очень нравится», — сказал он.

В аэропорту Ташкента торжественно встретили паралимпийскую сборную Узбекистана и вручили призёрам денежные вознаграждения, ключи от автомобилей, квартир и коттеджей. Как прошла церемония — в объективе фотокорреспондента «Газета.uz» Мурода Юсуфа.

Футболисты Узбекистана одержали победу над Кыргызстаном во втором матче квалификации к чемпионату мира-2026. Национальная сборная дважды уступала в счёте, но в итоге вырвала победу (видео, фото, статистика).

Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по сумо. Это стало первым достижением для Узбекистана в этом виде спорта на международной арене. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 33 стран.

Мир

Власти Мадрида отозвали лицензии у компаний по прокату электросамокатов, их аренда в городе станет недоступна. Такое решение в мэрии объяснили тем, что сервисы не выполнили условия по обеспечению безопасности пешеходов.

Кыргызстан вслед за Казахстаном исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций. МИД страны объяснил это решение «укреплением региональной стабильности и поддержанием диалога».

Власти Австралии объявили, что готовят закон, запрещающий детям доступ к социальным сетям. Минимальный возрастной порог пока не определён, но может составить 14−16 лет.

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