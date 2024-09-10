Политика
О чём говорили премьеры Узбекистана и России на заседании совместной комиссии
Узбекистан «всегда готов к тесному и конструктивному взаимодействию» с Россией, заявил премьер-министр Абдулла Арипов на заседании совместной комиссии. Премьер РФ Михаил Мишустин озвучил предложения по организации выпуска полимеров, гражданских БПЛА и налаживанию железнодорожного машиностроения.
Вдоль улицы Янги Узбекистон в Ташкенте высадят чинары, дубы, катальпы и кипарисы
Президент ознакомился с планом озеленения улицы Янги Узбекистон, по бокам которой за последнюю неделю появились насыпи, покрытые газоном, и новые деревья. Вдоль улицы планируется высадить чинары, дубы, катальпы, кипарисы и лаванду. Здесь должны сочетаться экология и культурные элементы, заявил он.
Президент посетил строящийся Олимпийский городок (+фото)
Президент Узбекистана вновь посетил строительство Олимпийского городка, где в 2025 году будут проходить Азиатские и Паразиатские игры среди молодёжи. После игр комплекс будет служить центром отечественного спорта и оздоровления населения.
Глава Антикоррупционного агентства объяснил задержку запуска реестра коррупционеров
В Узбекистане 566 лиц, осуждённых за коррупцию, были снова приняты на госслужбу и повторно совершили такие преступления. Глава Антикоррупционного агентства заявил, что к концу сентября планируется внести на рассмотрение законопроект о введении реестра коррупционеров, который обсуждается с 2021 года.
Экономика
Подписан протокол о начале работ по проекту АЭС малой мощности в Узбекистане
Дирекция по строительству АЭС при агентстве «Узатом» и инжиниринговое предприятие «Росатома» «Атомстройэкспорт» подписали протокол о начале работ по проекту АЭС малой мощности в Узбекистане. Это означает старт активной фазы подготовительных работ на стройплощадке и разработку проектной документации.
Россия может присоединиться к единой энергосистеме Центральной Азии
Российский «Системный оператор» присоединится к объединённой энергосистеме Центральной Азии, заявил глава Минэнерго РФ. По его словам, Узбекистан поддерживает это решение. Он пояснил, что инициатива связана не только с экспортом электроэнергии, но и с управлением перетоками между странами.
Цены на аренду жилья в Ташкенте повысились в преддверии начала учебного года
В августе арендная плата на жилье в Ташкенте повысилась на 1,9% для квартир со средним ремонтом и на 0,3% для квартир с полным ремонтом, сообщили в ИМРИ. Основная причина роста цен — ожидания начала нового учебного года в вузах.
В мороженом «Хоттабыч» выявлены превышение сахара и бактерии — Комитет по конкуренции
Комитет по развитию конкуренции провёл контрольную закупку мороженого «Хоттабыч», на упаковке которого указано, что он не содержит сахара. В некоторых видах продукта обнаружено превышение сахара и бактерии группы кишечной палочки.
Общество
Водителей грузовиков начнут штрафовать за движение по левой полосе
В Узбекистане планируется ввести административную ответственность для водителей грузовиков за движение по крайней левой полосе, а также за правонарушения, совершенные с использованием электросамокатов и скутеров.
МДШО допустило к работе в школах 10 учителей без педобразования. Почему это не плохо?
Министерство дошкольного и школьного образования подписало меморандум с ННО Teach for Uzbekistan. Проект в течение нескольких месяцев отбирал и готовил специалистов, в том числе без педобразования, но прирождённых педагогов, к работе в школах в качестве волонтёров.
Спорт
«Кому-то не нравится цифра 13, Узбекистану она очень нравится». Премьер — об успехе на Олимпиаде и Паралимпиаде
Премьер Абдулла Арипов поздравил призёров и победителей Паралимпиады, добившихся исторического результата в Париже, и отметил вклад президента в их успех. «13-е место на Олимпиаде, 13-е место на Паралимпиаде! Возможно, кому-то не нравится цифра 13, но Узбекистану очень нравится», — сказал он.
Фото: как встретили паралимпийскую сборную Узбекистана в Ташкенте
В аэропорту Ташкента торжественно встретили паралимпийскую сборную Узбекистана и вручили призёрам денежные вознаграждения, ключи от автомобилей, квартир и коттеджей. Как прошла церемония — в объективе фотокорреспондента «Газета.uz» Мурода Юсуфа.
Квалификация на ЧМ-2026 по футболу: Узбекистан вырвал победу у Кыргызстана (видео)
Футболисты Узбекистана одержали победу над Кыргызстаном во втором матче квалификации к чемпионату мира-2026. Национальная сборная дважды уступала в счёте, но в итоге вырвала победу (видео, фото, статистика).
Узбекистан впервые завоевал медаль на ЧМ по сумо
Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по сумо. Это стало первым достижением для Узбекистана в этом виде спорта на международной арене. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 33 стран.
Мир
В Мадриде запретили прокат электросамокатов
Власти Мадрида отозвали лицензии у компаний по прокату электросамокатов, их аренда в городе станет недоступна. Такое решение в мэрии объяснили тем, что сервисы не выполнили условия по обеспечению безопасности пешеходов.
Кыргызстан исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций
Кыргызстан вслед за Казахстаном исключил «Талибан» из списка запрещённых организаций. МИД страны объяснил это решение «укреплением региональной стабильности и поддержанием диалога».
В Австралии планируют запретить детям доступ к соцсетям
Власти Австралии объявили, что готовят закон, запрещающий детям доступ к социальным сетям. Минимальный возрастной порог пока не определён, но может составить 14−16 лет.
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