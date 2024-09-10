Законопроект о внедрении в Узбекистане открытого электронного реестра лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений, планируется внести на рассмотрение Законодательной палаты Олий Мажлиса до конца сентября. Об этом на заседании нижней палаты парламента 10 сентября сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, обратила внимание «Газета.uz».

Депутат Умида Рахмонова сообщила, что в 2023 году 566 лиц, осуждённых за коррупционные преступления, были снова приняты на государственную службу и повторно совершили коррупционные преступления. Она спросила, когда будет запущен реестр коррупционеров.

Разработка реестра была предусмотрена указом президента от 6 июля 2021 года. Лицам, включённым в реестр, планировалось запретить:

приём на государственную службу и вручение государственных премий;

выдвижение кандидатов на выборные и специально назначаемые должности;

включение в состав общественных советов и межведомственных коллегиальных органов при государственных органах;

участие компаний, учреждённых ими и (или) в которых они считаются участниками, в государственных закупках и государственно-частном партнёрстве в качестве участников (исполнителей), участие в тендерах и конкурсах, связанных с приватизацией государственного имущества;

занимать руководящие должности в организациях с долей государства более 50% и в государственных образовательных учреждениях.

Законопроект о реестре было поручено внести в трёхмесячный срок. Глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханова сообщил, что ведомство работало над созданием документа и самого реестра. По его словам, законопроект был разработан в начале 2022 года и прошёл согласование с другими министерствами и ведомствами в 2023 году.

«В начале этого года мы внесли проект в Администрацию президента, но Администрация озвучила ряд возражений и возложила задачу совершенствовать [документ] с учётом международного опыта. Мы сделали это, в эти дни мы планируем внести последнюю версию в Законодательную палату через Администрацию президента. Думаю, что до конца месяца мы внесём вам на рассмотрение», — заявил он.

Напомним, указом президента с 1 января 2022 года должна были внедрить декларирование доходов и имущества госслужащих, их супругов и несовершеннолетних детей.

13 ноября 2021 года законопроект был внесён в Кабинет министров. Однако правительство так и не внесло документ в Законодательную палату Олий Мажлиса, отмечали в Антикоррупционном агентстве.

В мае этого года глава агентства Акмал Бурханов сообщил «Газете.uz», что законопроект о декларировании доходов практически готов — он прошёл согласование с министерствами и ведомствами, экспертизу Министерства юстиции.

«Наш закон почти готов, его планируется вынести на общественное обсуждение. При этом наряду с законом мы работаем над созданием системы. Мы работаем над тем, чтобы система декларирования работала в рамках единой базы. В России и Кыргызстане, например, декларация заполняется отдельно в каждом министерстве, ведомстве или. Такая ситуация во многих странах. Мы хотим разработать систему, в которой все будет видно через единую базу, на одной платформе», — заявил он.

По его словам, Таможенный комитет и Налоговый комитет в порядке эксперимента вводят декларации всех своих сотрудников.