Узбекистан «всегда готов к тесному и конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений». Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств 9 сентября в Ташкенте, в котором участвовал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Рекордные показатели

Фото: government.ru.

Россия остаётся ключевым внешнеэкономическим и одним из крупнейших инвестиционных партнёров Узбекистана, отметил Абдулла Арипов. За последние семь лет товарооборот двух стран вырос в 2,5 раза. По итогам 2023 года он превысил 10 млрд долларов. По данным узбекистанской стороны, за первые семь месяцев этого года товарооборот прибавил ещё 30%.

«При этом качественно меняется структура взаимных поставок. Прежде всего за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью», — заявил премьер-министр Узбекистана.

Во время государственного визита президента Владимира Путина в Ташкент в мае главы двух государств поставили цель довести объёмы взаимной торговли до 30 млрд долларов к 2030 году. «Для этого важно принять конкретные совместные меры по реализации проектов кооперации и импортозамещения», — сказал он.

В Узбекистане сегодня функционируют свыше 3000 совместных с Россией предприятий. Портфель проектов превысил 60 млрд долларов. Реализуются проекты кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, электротехнической, текстильной и других отраслях, в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, перечислил Абдулла Арипов.

«Мы намерены и далее наращивать кооперацию с ведущими предприятиями Российской Федерации. По инициативе глав государств создана совместная инвестиционная платформа. Она будет служить в первую очередь для финансирования взаимовыгодных значимых инфраструктурных и промышленных проектов на территории Республики Узбекистан», — отметил он.

В сфере взаимодействия на региональном уровне до конца года намечена организация более 100 взаимных визитов. «Такого у нас не было в истории. Наши ведомства и регионы приняли активное участие в Петербургском экономическом форуме, Кавказском инвестфоруме, Казанском форуме, „Иннопроме“», — сообщил глава правительства.

Важным направлением взаимодействия является транспортное транзитное сотрудничество, продолжил он: «Мы заинтересованы в формировании новых международных транспортных коридоров, которые позволили бы нашим странам открыть перспективные рынки сбыта продукции».

«Частота прямых рейсов между нашими странами достигла почти 300 рейсов в неделю. У нас нет такого показателя больше ни с одной страной мира. В полном формате восстановлено железнодорожное пассажирское сообщение, география которого продолжает расширяться», — сказал Абдулла Арипов.

В прошлом году Узбекистан посетило свыше 700 тысяч российских туристов. «Это рекордный показатель. Каждый десятый турист в Узбекистане — из Российской Федерации», — отметил он.

Между странами сформирована «уникальная трёхуровневая система взаимодействия: в экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах»: Совместная комиссия на уровне глав правительств, межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и подкомиссии на межведомственном уровне. «Считаем, что созданный механизм сотрудничества подтверждает свою эффективность на практике», — заявил премьер-министр Узбекистана.

«Узбекистан — надёжный партнёр России»

Фото: government.ru.

Михаил Мишустин назвал Узбекистан «надёжным партнёром России»: «Отношения между нашими странами основаны на принципах равноправия, уважения, учёта интересов друг друга. Мы активно расширяем наше экономическое и инвестиционное взаимодействие».

Он отметил, что согласно статистике российской стороны, в прошлом году товарооборот вырос на 11,5% (до более 820 млрд рублей), а в первом полугодии текущего — ещё почти на 9%. «Считаю, что у нас есть все возможности для выполнения [стратегической задачи достичь товарооборота в 30 млрд долларов]», — заявил председатель правительства РФ.

Михаил Мишустин выразил надежду, что «межрегиональные отношения будут укрепляться, дадут старт новым востребованным проектам в самых разных сферах, в том числе таким как совместные индустриальные зоны». Он также отметил важность усиления транспортной связности двух государств и совместного развития надёжных международных логистических коридоров — «для увеличения как грузовых, так и пассажирских перевозок».

Фото: gov.uz.

Российский премьер назвал перспективными направлениями углубление промышленной кооперации и расширение экспортно-импортных цепочек. Он отметил, что бы впечатлён компанией «Технопарк», которую посетил в этот же день. Здесь на территории бывшего завода ТАПОиЧ действуют 17 производств: холодильники, приборы учёта газа, системы охлаждения, лифты и эскалаторы, водяные насосы, алюминиевые композитные панели, радиаторы, металлоконструкции и сэндвич-панели, стиральные машины и другие.

«Это огромная работа наших узбекских друзей, и она действительно показывает замечательные результаты как в плане объёмов промышленного производства, так и проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — заявил Михаил Мишустин.

Он отметил, что российский бизнес активно инвестирует в экономику Узбекистана. «Стремительными темпами наращивают присутствие» российские ритейлеры и компании, работающие в сфере электронной торговли. «Успешно продвигается энергетическое партнёрство, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России. Переводим в практическую плоскость сотрудничество по мирному атому с участием нашей компании „Росатом“», — сказал глава правительства РФ.

«Мы предлагаем развивать и другие направления. Изучаем возможности организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов. Принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения», — сообщил он.

«Дополнительные преимущества для бизнеса способно дать участие Узбекистана в евразийской интеграции благодаря открытию новых рынков сбыта, формированию условий для справедливой конкуренции», — добавил премьер-министр России.

Фото: gov.uz.

Одной из приоритетных задач он назвал укрепление гуманитарных связей. «Мы дорожим традициями дружбы и взаимоуважения, которые объединяют наши страны. Очень бережно относимся к общей истории», — сказал Михаил Мишустин, отметив, что Парк Победы, который он также посетил в Ташкенте, «произвёл на нас сильное впечатление».

Взаимный поток туристов по итогам прошлого года вырос в 2 раза — до 1,2 миллиона человек. За первое полугодие текущего года он увеличился ещё на 12%, сообщил он. Нарастить эти показатели помогут «дальнейшие скоординированные действия в этой сфере, проведение Года туризма Узбекистана в России». С 24 сентября возобновится движение пассажирских поездов между Москвой и Ташкентом.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что итоги заседания комиссии «придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству», «послужат развитию экономик России и Узбекистана и, что самое важное, — повышению благополучия наших граждан». «Именно для этого мы и работаем», — подчеркнул он.