Федеральное правительство Австралии объявило, что в этом году представит закон, запрещающий детям доступ к социальным сетям, сообщает Variety.

Минимальный возраст пока не определён. По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, правительство рассматривает возможность запретить пользоваться Instagram и TikTok детям до 14−16 лет, а он лично предпочёл бы установить минимальный возраст в 16 лет.

«Я хочу, чтобы дети оторвались от своих гаджетов и вышли на футбольные поля, в бассейны и на теннисные корты. Мы хотим, чтобы у них был реальный опыт общения с реальными людьми», — сказал Альбанезе.

Сейчас правительство тестирует методы проверки возраста и по итогам примет решение о введении минимального возрастного порога. Проект закона будет разработан совместно со штатами страны, чтобы избежать различий в местных правилах.

Если закон примут, Австралия станет одной из первых стран в мире, которая введёт возрастное ограничение в соцсетях. Предыдущие попытки, в том числе со стороны Евросоюза, провалились из-за жалоб на ограничение прав несовершеннолетних в интернете, отмечает Reuters.

Интернет-регулятор Австралии — eSafety Commissioner — несколько месяцев назад предупреждал, что «подходы, основанные на ограничениях, могут лишить доступа молодых людей к критически важной поддержке» и подтолкнуть их к «менее регулируемым сервисам».

В заявлении от 10 сентябре регулятор подчеркнул, что «продолжит работать с заинтересованными сторонами в правительстве и обществе для совершенствования подхода Австралии к вреду от соцсетей», который может «угрожать безопасности на различных платформах в любом возрасте, как до, так и после подросткового возраста».

The Guardian уточняет, что власти страны уже объявили тендер на пробную версию технологии проверки возраста. Издание добавляет, что остаётся неясным, какие методы могут быть использованы и будет ли запрет эффективным.