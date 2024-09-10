Федеральное правительство Австралии объявило, что в этом году представит закон, запрещающий детям доступ к социальным сетям, сообщает Variety.
Минимальный возраст пока не определён. По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, правительство рассматривает возможность запретить пользоваться Instagram и TikTok детям до 14−16 лет, а он лично предпочёл бы установить минимальный возраст в 16 лет.
«Я хочу, чтобы дети оторвались от своих гаджетов и вышли на футбольные поля, в бассейны и на теннисные корты. Мы хотим, чтобы у них был реальный опыт общения с реальными людьми», — сказал Альбанезе.
Сейчас правительство тестирует методы проверки возраста и по итогам примет решение о введении минимального возрастного порога. Проект закона будет разработан совместно со штатами страны, чтобы избежать различий в местных правилах.
Если закон примут, Австралия станет одной из первых стран в мире, которая введёт возрастное ограничение в соцсетях. Предыдущие попытки, в том числе со стороны Евросоюза, провалились из-за жалоб на ограничение прав несовершеннолетних в интернете, отмечает Reuters.
Интернет-регулятор Австралии — eSafety Commissioner — несколько месяцев назад предупреждал, что «подходы, основанные на ограничениях, могут лишить доступа молодых людей к критически важной поддержке» и подтолкнуть их к «менее регулируемым сервисам».
В заявлении от 10 сентябре регулятор подчеркнул, что «продолжит работать с заинтересованными сторонами в правительстве и обществе для совершенствования подхода Австралии к вреду от соцсетей», который может «угрожать безопасности на различных платформах в любом возрасте, как до, так и после подросткового возраста».
The Guardian уточняет, что власти страны уже объявили тендер на пробную версию технологии проверки возраста. Издание добавляет, что остаётся неясным, какие методы могут быть использованы и будет ли запрет эффективным.
- В марте американский штат Флорида принял закон, запрещающий детям младше 14 лет заводить аккаунты в соцсетях. Компаниям, нарушившим ограничения, будет грозить штраф до 50 тысяч долларов. Меры стали одними из самых строгих в США.
- Ограничить время использования интернета на мобильных устройствах для детей младше 18 лет также планировали власти Китая. В августе прошлого года они представили правила разграничения интернет-контента в соответствии с возрастом детей.