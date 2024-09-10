Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил призёров и победителей Паралимпиады, которых торжественно встретили в аэропорту Ташкента в понедельник.

В начале выступления он отметил, что между олимпийскими циклами Токио-2020 и Парижа-2024 было меньше времени, поскольку Олимпиада и Паралимпиада в столице Японии прошла на год позже, в 2021 году, из-за пандемии коронавируса.

«Несмотря на это, в результате того, что уважаемый президент оказал в два раза больше помощи, создал больше возможностей и условий, уважаемые спортсмены и соотечественники достигли неожиданных успехов, о которых мы не мечтали. 13-е место на Олимпиаде, 13-е место на Паралимпиаде! Возможно, кому-то не нравится цифра 13, но Узбекистану очень нравится», — сказал глава правительства.

Премьер ещё раз отметил «доброту и внимание президента» к олимпийцам и паралимпийцам, а также напомнил, что глава государства лично созванивался с каждым победителем Игр и вдохновлял их.

Абдулла Арипов сообщил, что денежные вознаграждения, автомобили, квартиры и коттеджи, выделенные президентом для паралимпийцев, станут мотивацией выступить ещё лучше на следующей Паралимпиаде в Лос-Анжелесе.

Национальное агентство социальной защиты при президенте в дальнейшем будет оказывать паралимпийцам всю необходимую помощь.

«Чтобы вы чувствовали, что родина вас поддерживает, уважаемый президент направил [в Париж] отдельную группу болельщиков», — заявил он.

Паралимпийские игры этого года, как и Олимпиада, стали для Узбекистана самыми успешными в истории — республика заняла 13-е место среди 168 стран c 26 медалями — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Согласно постановлению президента (ПП-5160), за завоёванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно. Эти расходы покрываются за счёт средств госбюджета. Помимо денежных вознаграждений, параатлеты получат автомобили и жильё в качестве «подарка президента».