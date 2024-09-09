Центральноазиатский урбан-форум пройдёт в Ташкентском ботаническом саду 26 сентября. Он соберёт архитекторов, дизайнеров и урбанистов Центральной Азии и дальнего зарубежья, в том числе специалистов из рейтинга «100 женщин-архитекторов на практике» по версии Королевского института британских архитекторов, а также экспертов ведущих девелоперов, дизайнерских бюро и студентов профильных направлений.

Мероприятие организует Ассоциация молодых архитекторов Узбекистана. Предпосылкой к его проведению стал строительный бум, требующий решения вопросов в области изменения технологий и расширения городов.

«Результаты такой урбанизации давлеют на рынки труда, деградацию инфраструктуры и уязвимость к климатическим региона, — отметили „Газете.uz“ организаторы форума. — Астана, Алматы, Бишкек, Душанбе и Ташкент регулярно занимают верхние позиции в мировых рейтингах с наихудшим качеством воздуха. Страны региона похожи как в братских традициях, так и в проблемах урбанистики и слишком интенсивной застройки городов в ущерб экологии. Центральная Азия нуждается в инвестициях и устойчивом развитии городской инфраструктуры для обеспечения достойного качества жизни».

Урбан-форум призван объединить в открытом диалоге государственные органы, частный сектор и специалистов в области архитектуры, строительства, экологии и цифровых технологий. Консолидация усилий позволит найти оптимальные решения проблем и вызовов в вопросах строительства и решения жилищных проблем, особенно в условиях изменения климата.

В результате межстороннего диалога эксперты подпишут декларацию, которая отразит практические рекомендации для реформ в области архитектруры и градостроительства. Предложения коснутся совершенствования нормативной базы, призванного защитить природу и законные интересы государства, бизнеса и населения в сфере строительства и развития частного сектора. Документ передадут на рассмотрение профильным уполномеченным ведомствам каждой страны региона.

«Ассоциация со своей стороны готова вести авторский супервайз-надзор над реализацией тех частей практического плана, которую власти на местах решат внедрить локально», — отметила руководитель Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана Тахмина Турдиалиева.

Кроме того, итогом форума станет вступление зарубежных архитекторов и дизайнеров в Ассоциацию молодых архитекторов Узбекистана.

Помимо основной профессиональной повестки форума, большой блок выступлений спикеров будет сфокусирован на вопросах гендерного равенства и поддержке женщин в дизайне и архитектуре.

«Для нас как для молодого сообщества профессионалов важно не просто публично выносить проблемы отрасли. Мы хотим стать частью городской среды, показать потенциал комьюнити и объединить участников с похожими взглядами вокруг актуальных проблем гендерного равенства. В отрасли все ещё абсолютный патриархат и множество проблем с дискриминацией. Нам важно менять шаблон», — подчеркнула Тахмина Турдиалиева.

На форуме будут представлены арт-объекты, разработанные дизайнерами и архитекторами. Задача такого формата — отразить проблемы сообщества, дать разным сторонам этой проблемы открытый микрофон и путём диалога выработать решения.

Принять участие в форуме могут все граждане, которым не безразличен город. Им будут доступны все сессии, за исключением церемонии открытия. Участники смогут высказать свою точку зрения в поднимаемых вопросах и выслушать экспертов.

«Мы любим Ташкент. И хотим участвовать в его преображении. Только полюбив город сами, мы можем научить гостей так же тепло его принимать», — заявляет команда Ассоциации молодых архитекторов.

«Газета.uz» является генеральным интернет-партнёром форума. Редакция много лет освещает проблемы градостроительства, развития городов и экологии. Главные тезисы с полей урбан-форума мы отразим в будущих публикациях.