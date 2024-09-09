Комитет по конкуренции и защите прав потребителей за июль-август пресёк нарушения порядка государственных закупок на сумму около 20 млрд сумов, сообщила пресс-служба ведомства.

Наиболее крупные суммы проводимых с нарушениями закупок были зафиксированы в управлении благоустройства Коканда (6,3 млрд сумов) и медицинском объединении Чиракчинского района Кашкадарьинской области (1,7 млрд сумов).

Нарушения также были обнаружены в закупках таких учреждений, как Центр детской гематологии в Ташкенте (907 млн сумов), академический лицей при Джизакском политехническом институте (1 млрд сумов) и специализированные школы в нескольких областях.

Как отмечает комитет, при проведении торгов были выявлены действия, ограничивающие конкуренцию, а также несоответствия требованиям закона «О государственных закупках».

По результатам проверок в отношении заказчиков были возбуждены административные дела, а закупки c нарушениями отменены, говорится в сообщении.

Комитет выдал предписания об устранении нарушений и дал указания по предотвращению подобных случаев в будущем. Исполнители привлечены к ответственности.

Наиболее крупные закупки с нарушениями

Ташкент:

Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии — 907,1 млн сумов;

АО «Узбектелеком» — 494,9 млн сумов;

Научно-исследовательский институт вирусологии — 450 млн сумов.

Ташкентская область:

Управление культуры Чирчика — 344,7 млн сумов.

Ферганская область:

Управление благоустройства Ферганы — 100 млн сумов;

Управление благоустройства Багдадского района — 492 млн сумов;

Управление благоустройства Коканд — 6,3 млрд сумов;

Государственное учреждение эксплуатации дорог Бувайдинского района — 165,5 млн сумов.

Андижанская область:

Медицинское объединение Балыкчинского района — 100 млн сумов;

Управление благоустройства Мархаматского района — 200 млн сумов;

Академический лицей №2 при Андижанском государственном университете — 180 млн сумов;

Медицинское объединение города Ханабад — 645 млн сумов.

Самаркандская область:

Медицинское объединение Булунгурского района — 973,6 млн сумов.

Бухарская область:

Медицинское объединение Жондорского района — 210 млн сумов;

Специализированная школа Пешкунского района (при агентстве специализированных образовательных учреждений) — 270 млн сумов;

Медицинское объединение Кагана — 650 млн сумов.

Джизакская область:

Академический лицей при Джизакском политехническом институте — около 1 млрд сумов.

Кашкадарьинская область:

Управление благоустройства Яккабагского района — 150 млн сумов;

Медицинское объединение Чиракчинского района — 1,7 млрд сумов.

Хорезмская область:

Специализированная школа-интернат по олимпийским и национальным видам спорта Багатского района — 1,1 млрд сумов;

Управление дошкольного и школьного образования города Ургенч — 1 млрд 22 млн сумов.

Наманганская область:

Профессиональная школа №3 Касансайского района — 250 млн сумов.

Республика Каракалпакстан:

Медицинское объединение Нукуса — 748,2 млн сумов.

Сырдарьинская область:

Медицинское объединение Хавастского района — 89,9 млн сумов.

Навоийская область: