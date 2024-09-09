Комитет по конкуренции и защите прав потребителей за июль-август пресёк нарушения порядка государственных закупок на сумму около 20 млрд сумов, сообщила пресс-служба ведомства.
Наиболее крупные суммы проводимых с нарушениями закупок были зафиксированы в управлении благоустройства Коканда (6,3 млрд сумов) и медицинском объединении Чиракчинского района Кашкадарьинской области (1,7 млрд сумов).
Нарушения также были обнаружены в закупках таких учреждений, как Центр детской гематологии в Ташкенте (907 млн сумов), академический лицей при Джизакском политехническом институте (1 млрд сумов) и специализированные школы в нескольких областях.
Как отмечает комитет, при проведении торгов были выявлены действия, ограничивающие конкуренцию, а также несоответствия требованиям закона «О государственных закупках».
По результатам проверок в отношении заказчиков были возбуждены административные дела, а закупки c нарушениями отменены, говорится в сообщении.
Комитет выдал предписания об устранении нарушений и дал указания по предотвращению подобных случаев в будущем. Исполнители привлечены к ответственности.
Наиболее крупные закупки с нарушениями
Ташкент:
- Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии — 907,1 млн сумов;
- АО «Узбектелеком» — 494,9 млн сумов;
- Научно-исследовательский институт вирусологии — 450 млн сумов.
Ташкентская область:
- Управление культуры Чирчика — 344,7 млн сумов.
Ферганская область:
- Управление благоустройства Ферганы — 100 млн сумов;
- Управление благоустройства Багдадского района — 492 млн сумов;
- Управление благоустройства Коканд — 6,3 млрд сумов;
- Государственное учреждение эксплуатации дорог Бувайдинского района — 165,5 млн сумов.
Андижанская область:
Медицинское объединение Балыкчинского района — 100 млн сумов;
Управление благоустройства Мархаматского района — 200 млн сумов;
Академический лицей №2 при Андижанском государственном университете — 180 млн сумов;
Медицинское объединение города Ханабад — 645 млн сумов.
Самаркандская область:
- Медицинское объединение Булунгурского района — 973,6 млн сумов.
Бухарская область:
Медицинское объединение Жондорского района — 210 млн сумов;
Специализированная школа Пешкунского района (при агентстве специализированных образовательных учреждений) — 270 млн сумов;
Медицинское объединение Кагана — 650 млн сумов.
Джизакская область:
- Академический лицей при Джизакском политехническом институте — около 1 млрд сумов.
Кашкадарьинская область:
- Управление благоустройства Яккабагского района — 150 млн сумов;
- Медицинское объединение Чиракчинского района — 1,7 млрд сумов.
Хорезмская область:
- Специализированная школа-интернат по олимпийским и национальным видам спорта Багатского района — 1,1 млрд сумов;
- Управление дошкольного и школьного образования города Ургенч — 1 млрд 22 млн сумов.
Наманганская область:
- Профессиональная школа №3 Касансайского района — 250 млн сумов.
Республика Каракалпакстан:
- Медицинское объединение Нукуса — 748,2 млн сумов.
Сырдарьинская область:
- Медицинское объединение Хавастского района — 89,9 млн сумов.
Навоийская область:
- Специализированная школа-интернат №25 Карманинского района — 440 млн сумов.