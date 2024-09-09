Третий Международный скульптурный симпозиум прошёл в Ташкенте, его итоги подвели 7 сентября, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В мероприятии приняли участие 20 скульпторов из 15 стран, включая Китай, Индию, Турцию, Иран, Болгарию, Испанию, Россию, Эстонию, ОАЭ, Беларусь, Азербайджан, Грузию, Украину и Кению, а также 7 профессиональных скульпторов из Узбекистана.

Симпозиум был посвящён теме «Скульптура, окружающая среда и изменение климата». За время его проведения были созданы более 20 скульптурных произведений, отражающих глобальные экологические проблемы и идеи, направленные на защиту природы. В рамках отборочного этапа было представлено около 600 проектов от 150 скульпторов, из которых отобрано 27 лучших.

«Загрязнение природы было вызвано прежде всего человечеством. Люди с незапамятных времён различными способами наносили ущерб окружающей среде. Теперь пришло время положить конец этой ситуации, то есть проснуться. Именно поэтому я изобразил образ человека, стоящего на коленях перед природой и просящего прощения, и назвал эту работу „Пробуждение“», — рассказал иранский скульптор Шахо Резай.





Созданные в рамках симпозиума скульптуры будут установлены в парках и туристических центрах Ташкента, а также в Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата (Green University) с целью формирования культурной среды и улучшения художественного облика столицы, говорится в сообщении.

На закрытии министр экологии Азиз Абдухакимов отметил важность поднятых на симпозиуме вопросов, а также выразил благодарность всем участникам за их вклад. По окончании мероприятия скульпторам были вручены подарки.

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