Третий Международный скульптурный симпозиум прошёл в Ташкенте, его итоги подвели 7 сентября, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В мероприятии приняли участие 20 скульпторов из 15 стран, включая Китай, Индию, Турцию, Иран, Болгарию, Испанию, Россию, Эстонию, ОАЭ, Беларусь, Азербайджан, Грузию, Украину и Кению, а также 7 профессиональных скульпторов из Узбекистана.

Симпозиум был посвящён теме «Скульптура, окружающая среда и изменение климата». За время его проведения были созданы более 20 скульптурных произведений, отражающих глобальные экологические проблемы и идеи, направленные на защиту природы. В рамках отборочного этапа было представлено около 600 проектов от 150 скульпторов, из которых отобрано 27 лучших.

«Загрязнение природы было вызвано прежде всего человечеством. Люди с незапамятных времён различными способами наносили ущерб окружающей среде. Теперь пришло время положить конец этой ситуации, то есть проснуться. Именно поэтому я изобразил образ человека, стоящего на коленях перед природой и просящего прощения, и назвал эту работу „Пробуждение“», — рассказал иранский скульптор Шахо Резай.

минэкологии, скульптура, ташкент

Созданные в рамках симпозиума скульптуры будут установлены в парках и туристических центрах Ташкента, а также в Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата (Green University) с целью формирования культурной среды и улучшения художественного облика столицы, говорится в сообщении.

На закрытии министр экологии Азиз Абдухакимов отметил важность поднятых на симпозиуме вопросов, а также выразил благодарность всем участникам за их вклад. По окончании мероприятия скульпторам были вручены подарки.

Фото

минэкологии, скульптура, ташкент

минэкологии, скульптура, ташкент

минэкологии, скульптура, ташкент

минэкологии, скульптура, ташкент

минэкологии, скульптура, ташкент