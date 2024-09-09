Средняя общеобразовательная школа № 298 в Ташкенте стала доступной для детей с инвалидностью, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Это первое в Узбекистане учебное заведение с доступной и безопасной инклюзивной инфраструктурой, в которой учащиеся с инвалидностью могут беспрепятственно передвигаться, обучаться и общаться со сверстниками и педагогами.

Проект по формированию инклюзивной безбарьерной учебной среды и равных возможностей для особенных детей реализуется согласно Концепции развития системы народного образования до 2030 года. Его инициаторами выступили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд Zamin. Обе организации много лет оказывают поддержку в создании и развитии системы инклюзивного образования в Узбекистане.

Школу №298 в качестве экспериментальной выбрали летом 2023 года. В январе 2024 года начались архитектурно-планировочные работы на основе руководства ЮНИСЕФ по универсальному проектированию школьных зданий. За полгода в школе были созданы все необходимые условия для полноценного обучения и комфортной интеграции детей с инвалидностью.





На начальном этапе к потребностям детей с инвалидностью адаптировали первый этаж, где учатся начальные классы, и двор школы. По периметру территории и на первом этаже, включая коридоры, учебные классы, столовую, спортзал и медпункт, уложена тактильная плитка, нанесены напольные метки для слабовидящих и незрячих детей.





При входе в школу установлены пандусы для учащихся на инвалидных колясках, а внутри здания — лифт. В будущем, когда под потребности детей адаптируют все этажи школы, лифт обеспечит доступ маломобильным школьникам.





На первом этаже построен отдельный санузел для маломобильных учащихся. Если ребёнку необходима помощь, он может нажать специальную кнопку для вызова персонала.





«Мы очень рады, что стали первым учебным заведением со всеми условиями для обучения детей с инвалидностью, — отметила директор школы Наргиза Ташходжаева. — Инклюзия — это процесс включения всех людей, независимо от их особенностей в полноценную общественную жизнь. В сфере образования инклюзивный подход предполагает, что все дети получают доступ к общему учебному процессу. Неважно, какие у ребёнка особенности — физические, психические, интеллектуальные или другие, — каждый ребёнок должен посещать школу и иметь доступ к качественному образованию».





Параллельно с ремонтными работами велась психолого-педагогическая подготовка преподавательского состава. В прошлом году руководство и учителя прошли специализированные курсы по работе с особенными детьми. Тренинг был организован при поддержке ЮНИСЕФ. По его окончании участникам выдали сертификаты.

Кроме того, в школе открылся штат специалистов по инклюзивному образованию. Он состоит из психолога, дефектолога, логопеда и других педагогов. Для родителей учащихся организовали тренинг по поддержке детей в адаптации к учебному процессу и интеграции в школьную среду.

В 2024—2025 учебном году в начальную школу уже зачислены четверо учеников с инвалидностью. Среди них дети с ДЦП, аутизмом и нарушением слуха. Их учёба будет организована с учётом индивидуальных потребностей: с учениками будут работать как обычные преподаватели, так и специализированные. В частности, для каждого ребёнка будут разработаны адаптированные учебные программы.





В будущем планируется отремонтировать и адаптировать для детей с инвалидностью все этажи школы, а также привлечь новых педагогов по работе с особенными детьми и продолжить зачисление учеников с инвалидностью не только в младшие, но и старшие классы.

«Государство делает шаги для создания инклюзивной среды. Однако важно продвигать эту идею среди населения, — подчеркнула директор школы. — В обществе существует множество стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, что негативно сказывается на развитии системы. Чем толерантнее общество, тем проще внедрять инклюзию, а, главное — помогать детям с особенностями социализироваться и чувствовать себя полноправными членами общества».

Напомним, число общеобразовательных школ, доступных для детей с инвалидностью, к 2025 году должно составить не менее 51%. Это предусмотрено постановлением президента о совершенствовании образования для детей с особыми потребностями.