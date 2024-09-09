Средняя общеобразовательная школа № 298 в Ташкенте стала доступной для детей с инвалидностью, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Это первое в Узбекистане учебное заведение с доступной и безопасной инклюзивной инфраструктурой, в которой учащиеся с инвалидностью могут беспрепятственно передвигаться, обучаться и общаться со сверстниками и педагогами.

Проект по формированию инклюзивной безбарьерной учебной среды и равных возможностей для особенных детей реализуется согласно Концепции развития системы народного образования до 2030 года. Его инициаторами выступили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд Zamin. Обе организации много лет оказывают поддержку в создании и развитии системы инклюзивного образования в Узбекистане.

Школу №298 в качестве экспериментальной выбрали летом 2023 года. В январе 2024 года начались архитектурно-планировочные работы на основе руководства ЮНИСЕФ по универсальному проектированию школьных зданий. За полгода в школе были созданы все необходимые условия для полноценного обучения и комфортной интеграции детей с инвалидностью.

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На начальном этапе к потребностям детей с инвалидностью адаптировали первый этаж, где учатся начальные классы, и двор школы. По периметру территории и на первом этаже, включая коридоры, учебные классы, столовую, спортзал и медпункт, уложена тактильная плитка, нанесены напольные метки для слабовидящих и незрячих детей.

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При входе в школу установлены пандусы для учащихся на инвалидных колясках, а внутри здания — лифт. В будущем, когда под потребности детей адаптируют все этажи школы, лифт обеспечит доступ маломобильным школьникам.

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На первом этаже построен отдельный санузел для маломобильных учащихся. Если ребёнку необходима помощь, он может нажать специальную кнопку для вызова персонала.

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«Мы очень рады, что стали первым учебным заведением со всеми условиями для обучения детей с инвалидностью, — отметила директор школы Наргиза Ташходжаева. — Инклюзия — это процесс включения всех людей, независимо от их особенностей в полноценную общественную жизнь. В сфере образования инклюзивный подход предполагает, что все дети получают доступ к общему учебному процессу. Неважно, какие у ребёнка особенности — физические, психические, интеллектуальные или другие, — каждый ребёнок должен посещать школу и иметь доступ к качественному образованию».

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Параллельно с ремонтными работами велась психолого-педагогическая подготовка преподавательского состава. В прошлом году руководство и учителя прошли специализированные курсы по работе с особенными детьми. Тренинг был организован при поддержке ЮНИСЕФ. По его окончании участникам выдали сертификаты.

Кроме того, в школе открылся штат специалистов по инклюзивному образованию. Он состоит из психолога, дефектолога, логопеда и других педагогов. Для родителей учащихся организовали тренинг по поддержке детей в адаптации к учебному процессу и интеграции в школьную среду.

В 2024—2025 учебном году в начальную школу уже зачислены четверо учеников с инвалидностью. Среди них дети с ДЦП, аутизмом и нарушением слуха. Их учёба будет организована с учётом индивидуальных потребностей: с учениками будут работать как обычные преподаватели, так и специализированные. В частности, для каждого ребёнка будут разработаны адаптированные учебные программы.

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В будущем планируется отремонтировать и адаптировать для детей с инвалидностью все этажи школы, а также привлечь новых педагогов по работе с особенными детьми и продолжить зачисление учеников с инвалидностью не только в младшие, но и старшие классы.

«Государство делает шаги для создания инклюзивной среды. Однако важно продвигать эту идею среди населения, — подчеркнула директор школы. — В обществе существует множество стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, что негативно сказывается на развитии системы. Чем толерантнее общество, тем проще внедрять инклюзию, а, главное — помогать детям с особенностями социализироваться и чувствовать себя полноправными членами общества».

Напомним, число общеобразовательных школ, доступных для детей с инвалидностью, к 2025 году должно составить не менее 51%. Это предусмотрено постановлением президента о совершенствовании образования для детей с особыми потребностями.

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