9 сентября около 17:30 на улице Беруни в Самарканде в одной из квартир на третьем этаже многоэтажного дома произошла «вспышка», сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.

Предположительно взорвалась газовоздушная смесь. На появившихся в интернете видео видно, что взрывом выбило стёкла в нескольких окнах, из которых идёт чёрный дым. На проезжей части широкой улицы видны осколки.

По данным УЧС, при взрыве два человека получили телесные повреждения, они госпитализированы.

В сообщении уточняется, что взрыв не привёл к пожару.

На место происшествия прибыли руководители УЧС области и города, УВД, прокуратуры и других ведомств. Начало доследственное расследование.