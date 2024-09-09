9−10 сентября Ташкент с официальным визитом посетит глава правительства России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба премьер-министра Узбекистана.

Руководители правительств двух стран проведут пятое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств.

Кроме того, запланировано посещение производственных и промышленных предприятий и других объектов в столице.

На сайте правительства РФ сообщается, что в ходе визита будут рассмотрены вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Особое внимание планируется уделить продвижению крупных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, а также в других областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ожидается также подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.