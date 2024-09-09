Официальные резервные активы Узбекистана на 1 сентября составили 39,15 млрд долларов (+4,7%), увеличившись за август на 1,75 млрд долларов, следует из информации Центрального банка. Это очередной рекордный показатель за всё время ведения статистики.

Согласно данным регулятора, в прошлом месяце резервы в иностранной валюте увеличились на 503,1 млн долларов — с 7,69 млрд до 8,19 млрд долларов (в июне-июле было снижение в сумме на 1,58 млрд долларов из-за покупки золота).

Тем не менее, с начала года (январь-август) валютные резервы сократились на 1,18 млрд долларов, в том числе за счёт погашения долга по суверенным еврооблигациям на 500 млн долларов, которые страна выпускала в 2019 году.

Физический объём золота в резервах после роста в июне-июле (на 18,94 тонн) незначительно уменьшился на 10 тысяч тройских унций (311 кг) — до 12,04 млн тройских унций (371,7 тонны).

Несмотря на это, стоимость золотого запаса выросла ещё на 1,24 млрд долларов — с 29,16 млрд до 30,4 млрд долларов. Это рекорд за всё время ведения статистики с 2013 года. Причина — в августе котировки золота увеличились с 2446,28 до 2502,77 (поднималось до 2526 доллара) доллара за унцию (+2,3%).

В целом с начала года стоимость резервов ЦБ в золоте выросла на 5,77 млрд долларов.

В резервах также находятся казначейские облигации США на 35,48 млн долларов. Ранее регулятор сообщил, что приступил к диверсификации золотовалютных резервов и начал приобретать гособлигации зарубежных стран.

Несмотря на рост резервов, его хватит на покрытие чуть больше 12-месячного импорта (ранее было 20 месяцев).

Стоит отметить, что Центральный банк в своих резервах также указывает активы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), который фактически стал частью госбюджета. Его объёмы не раскрываются. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ранее сообщило, что исключает активы ФРРУ из резервов ЦБ, поскольку «активы фонда предназначены в первую очередь для фискальных, а не монетарных или платёжных нужд».

По оценкам, доступные к использованию валютные резервы Узбекистана будут сокращаться до 2027 года из-за ожидаемого падения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота ЦБ составляют более 80% общего объёма золотовалютных резервов. ЦБ имеет приоритетное право на покупку золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.