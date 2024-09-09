5 сентября компания «Узжелдорпасс» провела пресс-конференцию с представителями СМИ для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются пассажиры при использовании железнодорожного транспорта, сообщает корреспондент «Газета.uz».

Представители компании сообщили, что в период с 2020 по 2023 годы парк «Узбекистон темир йўллари» значительно сократил закупку новых вагонов, выводя из эксплуатации больше вагонов с истёкшим сроком службы. В частности, в 2019 году организация приобрела 49 новых вагонов и списала 25 старых.

Всего в 2019 году в распоряжении «Узбекистон темир йўллари» было 590 вагонов. В 2020 году было выведено 29 и приобретено 12 вагонов. В 2021 (33 — 1) и в 2022 (40 — 1) годах почти не было приобретено новых вагонов из-за пандемии коронавируса, а также сохранения цен на билеты. В 2023 году списано 32 вагонов, приобретено — 17. В 2024 году прибавилось ещё 11 составов, общее число действующих вагонов увеличилось до 488.

Таким образом за пять лет число действующих вагонов в парке УТЙ сократилось на 102 единицы.





Сегодня 50 пассажирских поездов перевозят 27,5 тысячи пассажиров в сутки — в среднем 10,8 млн пассажиров в год.

В зависимости от спроса организованы рейсы из Ташкента в Бухару, Ургенч, Кунград, Термез, Хиву, а также международные направления — в российские Волгоград и Москву.





На встрече также обсуждалась система кондиционирования в пассажирских вагонах. Эксперты отметили, что при строительстве большинства вагонных парков (в советское время) в них не устанавливалась система охлаждения. Однако в процессе модернизации вагонов с истёкшим сроком службы начали внедрять системы кондиционирования.

Директор компании Шарафиддин Кадыров сообщил, что в системе существуют две проблемы: нехватка мест и билетов. По его словам, нехватка мест связана с дефицитом вагонов. «Причина в высоком спросе. Все наши поезда загружены на 100%. Если мы запустим больше поездов, будет достаточно мест и билетов», — сказал он.

Шарафиддин Кадыров.



Шарафиддин Кадыров сообщил, что до конца 2024 года компания закупит ещё 28 вагонов. В 2025—2026 годах будет закуплено 80 (по 40 в год) пассажирских вагонов.

На сегодняшний день в распоряжении «Узбекистон темир йўллари» имеется 332 пассажирских вагона. К 2025 году 20 из 128 вагонов, находящихся на ремонте, будут возвращены в состав. Кроме того, 42 вагона, произведённые в советское время и не соответствующие современным требованиям пассажиров, будут списаны. Для замены будет приобретено 40 пассажирских вагонов.

Интерьер и внешний вид закупаемых сейчас вагонов. Интерьер и внешний вид планируемых к покупке вагонов.

В качестве решения этой проблемы организация намерена списать большое количество старых вагонов и закупить больше новых составов. Также Шарафиддин Кадиров ответил на вопросы о кредитах, привлечённых для закупок.

«В течение года, с учётом ранее полученных кредитов и других займов на приобретение вагонов, мы закрыли кредит в размере 250 млрд сумов за счёт денег, полученных от пассажиров. Учитывая количество пассажиров, которые мы перевозим, мы можем взять ещё кредит», — сказал Шарафиддин Кадыров.

Он также сообщил, что организация получила кредит в 150 млрд сумов на новый проект — закупку 47 новых вагонов. Кроме того, в ходе презентации планов в железнодорожной сфере президенту сообщили, что на производство пассажирских вагонов планируется выделить 50 млн долларов, а на импорт локомотивов и модернизацию электровозов — 181 млн долларов.

Кроме того, «Узжелдорпасс» запустит дизельный поезд на маршруте Ташкент — Бухара в октябре этого года. Уточняется, что данный поезд может преодолеть 592 км за 6 часов. В его составе будет 2 VIP-вагона, 4 вагона бизнес-класса, 4 вагона эконом-класса, 1 вагон-ресторан и 1 дизельный вагон.

«Отличие дизельного поезда в том, что вагоны не будут разделяться от состава, как у других поездов. Поезд полностью оборудован системой кондиционирования и отопления. По комфорту он практически равен Afrosiyob, только может отличаться скоростью», — подчеркнул Шарафиддин Кадиров.

Согласно презентации, стоимость билетов не менялась 2018−2022 годы. В 2023—2024 годы цены на поезда Afrosiyob повысились в 2,4 раза, на поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистон» — в 1,6 раза, на другие поезда — в 1,3 раза.

Сравнение цен на билеты в Узбекистане, России, Казахстане и Испании.

Сейчас 62% билетов покупаются онлайн, этот показатель к 2026 году планируется довести до 90%. Кроме того, в 2025 году планируется создать условия юрлицам для покупки билетов, а в 2026 году в местах скопления людей установить инфо-киоски для онлайн-покупки билетов.