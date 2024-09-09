Паралимпийские игры 2024 года в Париже стали самыми успешными в истории Узбекистана. Соревнования завершились вечером в воскресенье, 8 сентября, праздничной церемонией в столице Франции.

XVII Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. Сборную Узбекистана на парижской Паралимпиаде представили 65 спортсменов, которые завоевали 113 лицензий в лёгкой атлетике, дзюдо, плавании, гребле на каноэ, академической гребле, велоспорте, тхэквондо, пауэрлифтинге.

По итогам соревнований узбекистанские параатлеты завоевали 26 медалей — 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. Это позволило команде занять 13-е место среди 168 стран.

Она также заняла третье место в Азии (после Китая и Японии), первое место среди стран Центральной Азии, государств-членов СНГ и Организации тюркских государств.

На предыдущих Паралимпиадах у Узбекистана были следующие результаты:

Токио-2020 — 16-е место с 19 медалями (8−5−6);

Рио-2016 — 16-е место с 31 медалью (8−6−17);

Лондон-2012 — 67-е место с 1 медалью (0−1−0);

Пекин-2008 — 0 медалей;

Афины-2004 — 0 медалей.

Нурхон Курбанова. Фото: Хусниддин Ато



Все медалисты Игр в Париже:

«Золото»: Асила Мирзаёрова (прыжки в длину), Элбек Султонов (толкание ядра), Хусниддин Норбеков (толкание ядра), Кудратуллахон Маъруфхужаев (толкание ядра), Бобиржон Омонов (толкание ядра), Толиббой Юлдашев (метание диска), Ёркинбек Одилов (метание копья), Нурхон Курбанова (метание копья), Шерзод Намозов (дзюдо, до 60 кг), Асад Тоштемиров (тхэквондо, до 80 кг).

Асила Мирзаёрова (прыжки в длину), Элбек Султонов (толкание ядра), Хусниддин Норбеков (толкание ядра), Кудратуллахон Маъруфхужаев (толкание ядра), Бобиржон Омонов (толкание ядра), Толиббой Юлдашев (метание диска), Ёркинбек Одилов (метание копья), Нурхон Курбанова (метание копья), Шерзод Намозов (дзюдо, до 60 кг), Асад Тоштемиров (тхэквондо, до 80 кг). «Серебро»: Дониёр Салиев (прыжки в длину), Сафия Бурханова (толкание ядра), Кубаро Хакимова (толкание ядра), Шахина Йигиталиева (метание копья), Кумушхон Ходжаева (дзюдо, до 57 кг), Руза Кузиева (пауэрлифтинг, до 73 кг), Зиёдахон Исакова (тхэквондо, до 47 кг), Гулжаной Наимова (тхэквондо, +65 кг), Сервер Ибрагимов (стрельба из пистолета на 50 м).

Дониёр Салиев (прыжки в длину), Сафия Бурханова (толкание ядра), Кубаро Хакимова (толкание ядра), Шахина Йигиталиева (метание копья), Кумушхон Ходжаева (дзюдо, до 57 кг), Руза Кузиева (пауэрлифтинг, до 73 кг), Зиёдахон Исакова (тхэквондо, до 47 кг), Гулжаной Наимова (тхэквондо, +65 кг), Сервер Ибрагимов (стрельба из пистолета на 50 м). «Бронза»: Темур Гиязов (прыжки в высоту), Толиббой Юлдашев (толкание ядра), Нурхон Курбанова (толкание ядра), Мохигуль Хамдамова (метание диска), Учкун Куронбаев (дзюдо, до 73 кг), Давурхон Кароматов (дзюдо, до 90 кг), Муслима Одилова (плавание, 100 м баттерфляем).

Хусниддин Норбеков. Фото: Хусниддин Ато



Стоит отметить, что Хусниддин Норбеков получил статус первого спортсмена в истории Узбекистана, выигравшего три золотые медали на Паралимпийских играх.

Шахина Йигиталиева. Фото: Хусниддин Ато.



Шахина Йигиталиева вошла в историю как самая молодая спортсменка Узбекистана (15 лет), ставшая призёром Паралимпиады.

Паралимпийцы Узбекистана прибудут в столицу 9 сентября в 18:00. Их торжественно встретят в терминале местных направлений аэропорта Ташкента. После официальной церемонии олимпийские чемпионы и призёры проедут по маршруту от аэропорта до здания Национального паралимпийского комитета, сообщила пресс-служба Министерства спорта.





Согласно постановлению президента (ПП-5160), за завоёванные золотые медали спортсменам установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно. Эти расходы покрываются за счёт средств госбюджета.

Лучшей командой Паралимпиады-2024 с 220 медалями стал Китай (94−76−50), второе место заняла Великобритания — 124 медалей (49−44−31), на третьем месте — США с 105 медалями (36−42−27) На прошлых Играх в Токио-2020 эти страны занимали аналогичные позиции.

Напомним, прошедшая Олимпиада в Париже также стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. С 13 медалями (8−2−3) республика заняла 13-е место в общем медальном зачёте среди 206 государств, первое место в Центральной Азии и СНГ и четвёртое — в Азии.