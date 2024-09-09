Агентство внешней трудовой миграции призвало граждан Узбекистана, находящихся в Казахстане, не пользоваться услугами ненадёжных транспортных средств и водителей при возвращении на родину после работы в разных регионах страны и транзите.

Как отмечается в сообщении агентства, большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за неисправных автомобилей или недостатка опыта у водителей.

Агентство рекомендовало узбекистанцам, передвигающимся по крупным автомагистралям, строго соблюдать правила безопасности на дорогах, использовать безопасные транспортные средства и прибегать к услугам только надёжных водителей.

Напомним, в апреле в Актюбинской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибли 8 граждан Узбекистана. В начале сентября казахстанские СМИ сообщили о ещё одной такой аварии. На участке алматинской трассы водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Alphard, после чего погиб на месте. Пострадали семь человек, все они граждане Узбекистана, которые находились в салоне Toyota Alphard и направлялись из Кызылорды домой.