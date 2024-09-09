Президент Узбекистана 5 сентября подписал дополнения и изменения в закон «О правах лиц с инвалидностью».

Теперь в этом законе прописано, что государство должно обеспечивать равный доступ к правосудию для лиц с инвалидностью наравне с другими, в том числе принимать меры, направленные на обеспечение прямого или косвенного участия лиц с инвалидностью на всех стадиях судебного процесса, а также на стадиях дознания и предварительного следствия.

Согласно поправкам, будет обеспечиваться участие лиц с инвалидностью в социально-политической жизни государства непосредственно или через своих представителей, в том числе их право избирать и быть избранными и участвовать в референдумах.

Государство также должно обеспечивать создание необходимых условий для голосования всех категорий лиц с инвалидностью, в том числе лиц с инвалидностью по слуху, зрению, пользующихся креслом-коляской на избирательных участках.

Ранее таких норм не существовало, отмечает Telegram-канал Министерства юстиции «Правовая информация».

Закон также дополнен нормами, определяющими формы общения, которые могут использоваться для коммуникации с лицами с инвалидностью, а также основания для приспособления объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа к ним лиц с инвалидностью.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования.