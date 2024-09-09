В 2022 году в Ташкенте появились первые сервисы аренды электросамокатов. Этот вид транспорта быстро полюбился молодёжи. Сегодня в городе около 10 операторов кикшеринга сдают в аренду более 7000 электросамокатов. Однако с ростом его популярности в городе появилась новая проблема: опасная езда самокатчиков и неблагоприятная среда создают потенциальные риски для всех участников дорожного движения.

Как сделать кикшеринг безопаснее для всех участников дорожного движения — в кратком разборе «Газеты.uz».