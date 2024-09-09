Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье посетил Астану (Казахстан), где принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. По завершении церемонии он вернулся в Ташкент, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии в «Астана-Арене» участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие зарубежные гости.

В турнире принимают участие свыше 2000 спортсменов из около 90 стран. Представители Узбекистана выступят в таких видах, как кураш, алыш, перетягивание каната, стрельбы из лука, скачки, состязаниях силачей и других.

Участникам было продемонстрировано театрализованное представление, посвящённое богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевых народов.

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