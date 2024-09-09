Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье посетил Астану (Казахстан), где принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников. По завершении церемонии он вернулся в Ташкент, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии в «Астана-Арене» участвовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие зарубежные гости.

В турнире принимают участие свыше 2000 спортсменов из около 90 стран. Представители Узбекистана выступят в таких видах, как кураш, алыш, перетягивание каната, стрельбы из лука, скачки, состязаниях силачей и других.

Участникам было продемонстрировано театрализованное представление, посвящённое богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевых народов.

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всемирные игры кочевников, казахстан, шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников, казахстан, шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников, казахстан, шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников, казахстан, шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников, казахстан, шавкат мирзиёев

всемирные игры кочевников, казахстан, шавкат мирзиёев