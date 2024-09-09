Дорожно-транспортное происшествие на автодороге M39 в Самаркандском районе Самаркандской области унесло жизнь подростка, сообщило региональное УБДД.

Водитель ВАЗ-2107 пытался выполнить разворот в неположенном месте, и в него въехал Spark, двигавшийся по своей полосе. В результате 14-летняя дочь водителя «Жигули» (2010 года рождения) получила травмы и была госпитализирована, а позже скончалась в больнице.

«Я допустил ошибку, свернув на встречную полосу и не обратив внимания на дорожные знаки. Я сожалею о своём поступке и больше не буду так делать», — сказал отец девочки.

С целью предотвращения подобных случаев в махалле, где произошло ДТП, было проведено собрание с жителями, говорится в сообщении.