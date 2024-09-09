Политика

В Минстроительства и ЖКХ, Минводхозе и Минсельхозе 398 руководящих сотрудников были учредителями 449 субъектов предпринимательства, сообщило Антикоррупционное агентство. После внесения представлений они вышли из учредительства.

Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Алишера Тураева к 6 годам лишения свободы по обвинению в хищении и должностном подлоге по делу о поставке 1 млн саженцев винограда почти на 10 млрд сумов. Его дочь, работавшая в компании, получила 5 лет и 1 месяц колонии.

Экономика

В августе золотовалютные резервы Узбекистана снова обновили рекордный показатель, достигнув 39,1 млрд долларов на фоне подорожания золота. Стоимость золотого запаса с начала года выросла на 5,77 млрд долларов.

Нехватка билетов на поезда в Узбекистане связана с дефицитом вагонов — их число за последние пять лет сократилось на 102, заявили в «Узжелдорпассе». До конца 2026 года компания закупит свыше 100 вагонов с новым интерьером, а в октябре запустит поезд Ташкент-Бухара.

Общество

Первый этаж и двор школы № 298 в Ташкенте адаптировали для детей с инвалидностью. Здесь установили пандусы, лифт, перила и тактильную плитку для незрячих, оборудовали столовую и санузел. Педагогов подготовили к работе с особенными детьми. Это первая в Узбекистане школа с инклюзивной инфраструктурой.





Центральноазиатский урбан-форум соберёт в Ташкенте архитекторов, урбанистов и дизайнеров стран ближнего и дальнего зарубежья. Они обсудят вопросы расширения городов и связанных с этим экологических проблем. Предложения по их решению передадут госорганам. Участие в форуме могут принять все граждане.

В закон «О правах лиц с инвалидностью» внесены дополнения, закрепляющие их право на равный доступ к правосудию, участие в социально-политической жизни государства, а также право избирать и быть избранными.

Спорт

10 сентября стартует Всемирная шахматная олимпиада в Будапеште. Обозреватель «Газеты.uz» Георгий Шванов оценивает шансы сборной Узбекистана повторить успех прошлого турнира, где она впервые в истории страны завоевала золотую медаль, а также её соперников.

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