Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 сентября вынес приговор в отношении бывшего заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишера Тураева, его дочери Анаис Тураевой и бухгалтера Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Мансура Кузибекова. «Газета.uz» изучила решение суда.

В сентябре 2021 года сообщалось, что тендер на поставку 1 миллиона саженцев винограда на 9,95 млрд сумов выиграла компания De Nova Agro, где учредителем указан сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик) Алишера Тураева. Директором компании на тот момент была его дочь Анаис Тураева.

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Согласно материалам дела, Алишер Тураев сформировал состав тендерной комиссии из «верных ему людей» (они фигурируют в отдельном уголовном деле), которые подписали протокол собрания комиссии, хотя в действительности оно не проводилось.

Несмотря на конфликт интересов, бывший замминистра «добился победы в тендерных торгах компании De Nova Agro», учредителем которой был его сын Бекжон Тураев. 30 августа 2021 года с компанией был заключён договор на поставку 1 миллиона саженцев винограда методом in-vitro на 9,95 млрд сумов, говорится в документе.

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В решении суда отмечается, что фактически эти саженцы не поставлялись центру, но было оформлено несколько фальшивых электронных счетов-фактур о получении продукции и перечислены деньги, которые «были расхищены».

Тураев, его дочь и бухгалтер центра также обвинены в фальсификации других официальных документов о приёмке-передаче продукции. Сообщается, что они в 2023 году подделали несколько свидетельств о гибели 283,4 тысячи единиц рассады в теплицах из-за повреждения корней при пересадке, регулярного отключения электроэнергии, неисправности в системе полива, хотя растения не доставлялись и не погибали.

Затем, указывается в судебном решении, были подделаны свидетельства о переносе 562,8 тысячи штук рассады в Ташкентский областной центр агроуслуг, хотя они не доставлялись туда.

Кроме того, были необоснованно начислены 509,1 млн сумов якобы на уход за растения и зарплаты.

В суде Алишер Тураев заявил, что частично признаёт вину. По его словам, в 54-м пункте 15-го протокола по исполнению поручений президента, озвученных им в рамках визита в Ташкентскую область и на внеочередной сессии областного кенгаша, было предусмотрено выделение центру со стороны Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия 10 млрд сумов безвозмездно. Эти средства планировалось направить на выращивание до конца 2021 года 1 миллиона саженцев винограда в условиях in-vitro, чтобы создать и увеличить холодоустойчивые, урожайные, экспортоориентированные, бессемянные сорта винограда, свободные от различных болезней.

По его словам, он посоветовался с тогдашним министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым и представителями Администрации президента и направил в агентство 35 сортов винограда (в основном зарубежные сорта), из которых было выбрано 23.

Подсудимый сообщил, что направил письма в Sam Agro в Самарканде, Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева и его филиал в Сурхандарье, а также в компанию De Nova Agro, где раньше сам был учредителем.

Алишер Тураев с саженцем винограда. Из выпуска телеканала «Узбекистан 24» от декабря 2020 года. Алишер Тураев с саженцем винограда. Из выпуска телеканала «Узбекистан 24» от декабря 2020 года.

Он утверждает, что все, кроме De Nova Agro сообщили, что не смогут подготовить саженцы 23 сортов винограда в полном объёме.

После этого он проконсультировался с центром о том, как потратить полученные деньги, и на тот момент министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев и неизвестные ему представители Администрации президента дали ему устное поручение объявить тендер на выращивание саженцев винограда, рассказал он.

Алишер Тураев сообщил, что спросил у юристов министерства о процедуре тендера. По его словам, он не знал, что могут возникнуть проблемы, если в конкурсе примет участие основанная им De Nova Agro. Он утверждает, что юристы министерства сказали ему, что компания может участвовать, если будут и другие претенденты.

Обвиняемый сообщил, что весь 1 миллион саженцев остался в De Nova Agro, поскольку на территории центра ещё не были готовы теплицы и поле для их хранения. С компанией был заключён договор на хранение за 6 млн сумов в месяц.

В декабре 2022 года часть партии из 97 тысяч саженцев перенесли в теплицу Института хлопководства, однако из-за резкого похолодания 30 тысяч саженцев погибли. Чтобы не пропала остальная часть рассады, было решено вернуть её обратно на хранение в De Nova Agro, рассказал он.

Алишер Тураев сообщил, что снова написал письмо министру Ходжаеву по ускорению строительства теплицы на площади 0,5 га, она была завершена в апреле 2023 года. С апреля до конца августа компания передала центру 700 тысяч саженцев, их количество посчитали сотрудники внутреннего аудита, заявил он.

Его заверили, что в теплице включат газ к ноябрю, однако этого не было сделано из-за отсутствия разрешения, а потом не были собраны документы для его получения. 16 ноября он получил приказ об увольнении, рассказал подсудимый.

Он не смог сообщить, какая сумма была переведена на счёт De Nova Agro, а также озвучить обязательства компании и центра по контракту.

Подсудимый признал, что по соглашению было доставлено не 1 миллион саженцев, а только 700 тысяч высотой 5−25 см. По его словам, чтобы ухаживать за ними, были законно выделены средства для привлечения сезонных работников, покупки удобрений, защитных и других средств. По этому пункту он не считает себя виновным.

Он заявил, что готов доставить оставшиеся 300 тысяч саженцев и указал, что идёт неверная интерпретация рассады и саженцев (две разные стадии молодости дерева, рассада относится к очень молодому дереву, за которым уже следует стадия саженца).

Как следует из решения суда, один из свидетелей заявил, что был знаком с Тураевым с 2018—2019 года. По его словам, в августе 2021 года ему позвонил Тураев и сказал, что ожидается тендер на поставку 1 миллиона саженцев винограда и он не хотел бы победы института садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева, поскольку тогда ему придётся выплатить им 200 млн сумов.

Согласно показаниям свидетеля, подсудимый заявил ему, что это «вопрос жизни и смерти, речь идёт об 1 млн долларов», и попросил помочь найти фирмы, работающие в этой сфере. Он дал ему контакты руководителя одной компании из Пскентского района.

Анаис Тураева в суде полностью опровергла вину. Она заявила, что соглашение подписывала директор De Nova Agro Стрелковских и её отец Алишер Тураев, а не она. Кроме того, по её словам, компания передала центру 700 тысяч саженцев винограда, ещё 76 тысяч находились в теплице компании в Янгиюльскому районе, а остальная часть находилась в процессе производства, которое было приостановлено.

Подсудимая заявила, что временно возглавила компанию в качестве директора и передала центру 700 тысяч саженцев тремя партиями в разные месяцы. Она подчеркнула, что не считает себя виновной за гибель растений из-за холодов и отсутствия газа.

Бухгалтер Мансур Кузибеков заявил, что переводил средства на счёт поставщика по поручению Тураева и не имел никакого интереса в этом процессе, поскольку не получал взамен никаких материальных средств.

По его словам, он был вынужден выполнять «незаконные поручения» руководителя, поскольку его могли уволить, а он является единственным кормильцем в семье и имеет кредит.

Он также сообщил, что не читал тендерную документацию, поскольку она была на русском языке. Кузибеков указал, что свидетельство о приёмке продукции было подписано без предварительного подсчёта.

При этом он указал, что продукция и товары покупались в соответствии с законом «О государственных закупках», а De Nova Agro выиграла тендер благодаря низкой цене.

Суд признал Алишера Тураева виновным по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно) Уголовного кодекса и приговорил его к 6 годам лишения свободы с лишением права руководящих и материально-ответственных должностях в госорганизациях.

Мансур Кузибеков получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы по аналогичным статьям.

Анаис Тураев получила 5 лет и 1 месяц лишения свободы по пункту «а» части 3 статьи 167 и пункту «а» части 2 статьи 209 через статью 28 УК (соучастие в должностном подлоге). Исполнение наказания отсрочено до 8 июля 2027 года — до того, как её сыну, появившемуся на свет в июле текущего года, не исполнится трёх лет.