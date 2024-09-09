Во вторник, 10 сентября, в Будапеште начнётся Всемирная шахматная олимпиада, которая продлится до 23 сентября. Обозреватель «Газеты.uz», тренер по шахматам Георгий Шванов анализирует составы команд и оценивает шансы сборной Узбекистана повторить успех прошлого турнира в 2022 году.

Организаторы намерены сделать Олимпийские игры по шахматам инновационными, внедрив новые технологии, такие как высокоскоростная беспроводная сеть 5G, визуальное вещание в реальном времени, голограммы и недавно изобретённые «чувствительные» шахматные доски для слабовидящих.

Сообщается, что 45-я Всемирная шахматная олимпиада станет «зелёной» Олимпиадой, на которой между местами соревнований и гостиницами можно будет передвигаться на велосипедах и электромобилях, а также отказаться от бумаги и пластика.

В турнире соревнуются 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 команды — в женском чемпионате. Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования будут проходить в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Команды топ-5





Главные претенденты на победу — Индия и Узбекистан (средний рейтинг шахматистов — 2753 и 2690 соответственно). Именно эти команды могут похвастать сочетанием силы, молодости и заряженности на победу своих игроков. Номинальным фаворитом выглядит сборная Индии. За неё сыграют трое участников последнего турнира претендентов — его победитель Доммараджу Гукеш, а также Видит Сантош Гуджрати и Рамешбабу Праггнананда. За первой доской будет Арджун Эригайси, который хоть и не прошёл отбор на тот турнир, но сохраняет огромную практическую силу и четвёртое место мирового рейтинг-листа.

Запасной индийцев — Пентала Харикришна заметно уступает товарищам в рейтинге, но и его ни в коем случае нельзя недооценивать. Это опытный гроссмейстер, много лет удерживавший рейтинг выше элитного уровня 2700+. В 2016 году он возглавлял сборную, приведя её к 4-му месту (на тот момент это был несомненный успех). А в 2022-м — без видимых усилий обыграл чёрными фигурами Нодирбека Абдусатторова.

Сборная Узбекистана. Фото: Министерство спорта.



Сборная Узбекистана представлена тем же составом, что выстрелил в Ченнаи и забрал первое в истории «золото»: Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Джахонгир Вахидов. Правда, в позициях шахматистов произошла небольшая перестановка: Якуббоев и Синдаров, а также Вохидов и Вахидов поменялись местами.

При этом рейтинг каждого из игроков в отдельности повысился. Это может сыграть и против ребят: если два года назад их ещё могли недооценивать, то сейчас будут относиться максимально серьёзно.

В победном Ченнаи сборную тренировал Иван Соколов — гроссмейстер, не столь известный личными победами, но хорошо зарекомендовавший себя как тренер. В этот раз управление командой возьмёт Владимир Крамник — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века. Известно, что Крамник проводил тренировочные сборы с индийской молодёжью, которая в дальнейшем выросла до сильнейших гроссмейстеров мира.

Владимир Крамник. Фото: World Chess



С другой стороны, в самое последнее время он занят борьбой с читерством в интернет-шахматах, и его высказывания и поступки вызывают неоднозначную реакцию в сообществе. Репутация экс-чемпиона сильно пострадала, и тренерский успех — отличная возможность её поднять.

Рейтинг-фаворит турнира — США. Это единственная сборная, все члены которой имеют рейтинг 2700 и выше (средний рейтинг — 2757). Однако их шансы на победу не выглядят столь значительными. Команде, собранной из звёздных игроков (Фабиано Каруана, Уэсли Со, Леньер Домингес, Левон Аронян, Рэй Робсон) не хватает необходимости что-то доказать миру, и как следствие, стремления победить любой ценой.

Из-за этого последний их триумф произошёл три олимпиады назад — в 2016 году. В 2018 американцы стали вторыми, а в 2022 — пятыми. Однако может случится, что неудачи придадут выступающим под звёздно-полосатым флагом шахматистам необходимого боевого задора, при котором класс их игры неизбежно скажется.





Сборная Китая (средний рейтинг — 2724) занимает третий стартовый номер и представлена в том числе действующим чемпионом мира Дингом Лижэнем. Однако именно его слабые результаты в течении последних двух лет заставляют усомниться в перспективах китайских шахматистов. Первую доску отдали 25-летнему гроссмейстеру Вэю И, который время от времени побеждает в турнирах самого высшего уровня, а на третьей сыграет Юй Янъи, способный преподнести сюрприз. Но вряд ли даже хорошего результата этих двух игроков хватит для общей победы.

Замыкает первую пятёрку команда Нидерландов (2682). Её лидер, гроссмейстер Аниш Гири, в 2022 году имел рейтинг 2760 и был в мировой десятке. Сейчас же, потеряв 36 пунктов, он вышел за пределы двадцатки лучших игроков, в недавно закончившемся кубке Синкфилда занял последнее место.

Игроки второй и третьей досок Йорден ван Форест и Макс Вармердаам — молодые шахматисты с ярким стилем игры, однако сомнительно, что они смогут набрать достаточно очков, чтобы компенсировать вероятную слабую игру своего лидера.

Тёмные лошадки

На десятом месте расположилась сборная Ирана. Это очень молодой коллектив — запасному, международному мастеру Сине Мовахеду всего 14 лет, а самому старшему нет 30 лет. Лидер команды, Пархам Магсудлу, в хорошей форме способен набирать очень много очков благодаря агрессивному стилю игры, а рейтинги игроков третьей и четвёртой доски кажутся сильно заниженными. Даже попадание в тройку от такой команде не выглядит чем-то фантастическим. Особенно учитывая что её капитаном будет Александр Грищук — опытнейший российский гроссмейстер, в активе которого два олимпийских золота. Интервью с Грищуком можно прочесть на нашем сайте.

Сборная Армении. Фото: Armenia Today



Преподнести сюрприз способна и находящаяся на 17-м месте сборная Армении. В её составе нет ни одного звёздного имени (бывший многолетний лидер Левон Аронян сейчас представляет США), но это не помешало команде завоевать серебро прошлых игр. Секрет — в уникальном командном духе, который позволят раз за разом обходить именитых, но не сплочённых конкурентов.

Женские сборные

Фаворитки женской олимпиады не меняются уже много лет: традиционно сильны сборные Китая (средний рейтинг — 2416), Грузии (2462), Украины (2400). В этом году команду Польши (2422) возглавила экс-россиянка Алина Кашлинская, что позволило и без того опытным полячкам занять третье место стартового списка.

Женская сборная Казахстана на Олимпиаде в 2022 году. Фото: chessolympiad.fide.com.



Из центральноазиатских стран женские шахматы лучше всего развиты в Казахстане (2373). Сборная этой страны претерпела изменения: на место Жансаи Абдумалик, и Гулисхан Нахбаевой пришли шахматистки 19 и 17 лет, уже набравшие серьёзный по меркам женских шахмат рейтинг. Этот состав способен преподнести такой же сюрприз, как в прошлый раз молодая команда узбекских юношей.

Умида Омонова.

Афруза Хамдамова.



Сборная Узбекистана начнёт с 34-го номера (рейтинг — 2176). В её составе — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббоева, Умида Омонова, Маржона Маликова и запасная, Нодира Нодиржанова. Афруза и Умида за последние два года показали хороший результат как на Азиатских играх, так и на чемпионате мира по блицу и рапиду в Самарканде. Афруза также стала чемпионкой мира до 14 лет.

Поводом для оптимизма является и то, что тренировать команду будет российский гроссмейстер Алексей Дреев — трёхкратный победитель шахматных олимпиад. Наша женская сборная способна бороться за попадание в первую десятку, но призовое место станет настоящей сенсацией.