Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2024 года превысил 37 млрд долларов, увеличившись за первую половину года на 2,1 млрд долларов. Это следует из выступления вице-премьера, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября.
Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет около 68% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).
Государственный внешний долг за этот период вырос на 1,26 млрд долларов — до 30,9 млрд долларов (27,7%).
Государственный внутренний долг увеличился на 842 млн долларов — до 6,13 млрд долларов (5,5% к ВВП).
Доля государственного внешнего долга составила 83%, а внутреннего — 17%.
По словам вице-премьера, за январь-июнь от имени Узбекистана и под государственные гарантии были подписаны соглашения по внешним заимствованиям на сумму 2,8 млрд долларов. Кроме того, для поддержки госбюджета и рефинансирования международных облигаций, подлежащих погашению в этом году, на мировых финансовых рынках были выпущены суверенные международные облигации на сумму 1,5 млрд долларов.
Соотношение госдолга к ВВП страны снизилось с 34,4% до 33,2%. Согласно отчёту Международного валютного фонда, на данный момент госдолг республики находится на умеренном уровне, сказал Кучкаров.
Для сравнения: в 2017 году госдолг составлял 11,5 млрд долларов (11,6% к ВВП), за шесть лет этот показатель вырос в три раза. Речь идёт только о госдолге без учёта «частного долга».
Распределение долга по секторам
Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики выглядит так:
|Сферы
|На 1 января 2024 года
|На 1 июля 2024 года
|Изменение, в %
|млн доллар
|% к долгу
|млн доллар
|% к долгу
|Государственный внешний долг, всего
|29 639
|100%
|30 899
|100%
|в том числе:
|На поддержку госбюджета
|11 738
|40%
|13 024
|42%
|11
|Топливно-энергетическая отрасль
|5 791
|20%
|5 741
|19%
|-1
|Нефть и газ
|2 060
|7%
|1 910
|6%
|-7
|Электроэнергетика
|3 427
|12%
|3 487
|11%
|2
|Угольная промышленность
|304
|1%
|344
|1%
|13
|Транспорт и транспортная инфраструктура
|2 771
|9%
|2 725
|9%
|-2
|Железные дороги
|1 196
|4%
|1 181
|4%
|-1
|Автомобильные дороги
|1 114
|4%
|1 129
|4%
|1
|Воздушный транспорт
|461
|2%
|416
|1%
|-10
|Сельское и водное хозяйство
|2 657
|9%
|2 750
|9%
|4
|Сельское хозяйство
|1 870
|6%
|1 964
|6%
|5
|Водное хозяйство
|787
|3%
|786
|3%
|0
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|2 610
|9%
|2 712
|9%
|4
|Строительство домов
|1 364
|5%
|1 348
|4%
|-1
|Питьевое водонснабжение и канализация
|847
|3%
|865
|3%
|2
|Улучшение инфраструктуры в городах и сёлах
|264
|1%
|351
|1%
|33
|Переработка бытовых отходов
|85
|0%
|89
|0%
|5
|Теплоснабжение
|50
|0%
|59
|0%
|18
|Поддержа предпринимательства и промышленного производства
|1 078
|4%
|863
|3%
|-20
|Химическая отрасль
|896
|3%
|811
|3%
|-9
|Здравоохранение, образование, ИКТ и другие сферы
|2 098
|7%
|2 272
|7%
|8
Кредиторы
Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:
- Всемирный банк — 6,73 млрд долларов (6,57 млрд);
- Азиатский банк развития — 6,46 млрд долларов (6,44 млрд);
- Международные инвесторы (международные евробонды) — 4,2 млрд долларов (3,4 млрд);
- Государственный банк развития Китая, Эксимбанк Китая и другие — 3,76 млрд долларов (3,77 млрд);
- Японское агентство международного сотрудничества и другие — 2,47 млрд долларов (2,36 млрд);
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (штаб-квартира в Китае) — 1,35 млрд долларов (1,32 млрд);
- Исламский банк развития — 921 млн долларов (911 млн);
- Экскимбанк Кореи, Фонд развития экономического сотрудничества Кореи — 735 млн долларов (794 млн);
- Исламский банк развития — 921 млн долларов (911 млн);
- Французское агентство развития — 823 млн долларов (828 млрд);
- Международный валютный фонд — 735 млн долларов (811 млн);
- Государственный банк Германии — 268 млн долларов (114 млн);
- Саудовский фонд развития — 143 млн долларов (140 млн);
- Госбанк Испании — 68 млн долларов (73 млн);
- Европейский банк реконструкции и развития — 226 млн долларов (174 млн);
- Другие международные финансовые институты — 1,56 млрд долларов (1,53 млн).
Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) в основном состоит из займов в долларах, узбекского сума и японской иены.
На обслуживание государственного долга и выплату процентов по ним выделено 6,83 трлн сумов.
Напомним, что на выплату процентов по госдолгу в 2023 году было запланировано выделение 6,87 трлн сумов, но фактически выплачено 1,12 млрд долларов (около 13,15 трлн сумов по среднему курсу за прошлый год). В Минэкономфине пояснили, что в начале прошлого года процентные ставки на международных финансовых рынках (SOFR) составлял 2,99%, а к концу года достиг 5,34%, из-за чего возросли процентные платежи по госдолгу. То есть обслуживание долга стало дороже.
Частный долг
Как отмечалось выше, внешний долг состоит из государственного и частного долга. Однако Министерство экономики и финансов и Центральный банк долгое время не раскрывают уровень долга в частном секторе. По итогам первого квартала 2022 года, частный долг составлял 15,4 млрд долларов, а общий валовый внешний долг — 43,3 млрд долларов.
Согласно последнем отчёту МВФ в июле, валовый внешний долг Узбекистана достиг 61,3% ВВП, или 55,7 млрд долларов.
Рейтинговое агентство S&P ожидает, что уровень чистого государственного долга и внешнего долга Узбекистана будет расти быстрее, чем их предыдущие прогнозы, чему способствует ускорение реализации энергетических и инфраструктурных проектов. По их мнению, постоянный и неконтролируемый рост государственного присутствия и внешнего долга может представлять риски, но аналитики считают, что бюджетный дефицит и дефицит текущего счета страны снизятся после достижения пика в 2023 году.
В отчёте также приводится риск того, что негарантированный государством долг госпредприятий и ГЧП, составляющий около 8% ВВП в 2023 году, может кристаллизоваться на балансе правительства. В последние годы предприятия, связанные с государством, значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут ошибки в управлении или надзоре.