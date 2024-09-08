Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2024 года превысил 37 млрд долларов, увеличившись за первую половину года на 2,1 млрд долларов. Это следует из выступления вице-премьера, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября.

Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет около 68% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).

Государственный внешний долг за этот период вырос на 1,26 млрд долларов — до 30,9 млрд долларов (27,7%).

Государственный внутренний долг увеличился на 842 млн долларов — до 6,13 млрд долларов (5,5% к ВВП).

Доля государственного внешнего долга составила 83%, а внутреннего — 17%.

По словам вице-премьера, за январь-июнь от имени Узбекистана и под государственные гарантии были подписаны соглашения по внешним заимствованиям на сумму 2,8 млрд долларов. Кроме того, для поддержки госбюджета и рефинансирования международных облигаций, подлежащих погашению в этом году, на мировых финансовых рынках были выпущены суверенные международные облигации на сумму 1,5 млрд долларов.

Соотношение госдолга к ВВП страны снизилось с 34,4% до 33,2%. Согласно отчёту Международного валютного фонда, на данный момент госдолг республики находится на умеренном уровне, сказал Кучкаров.

Для сравнения: в 2017 году госдолг составлял 11,5 млрд долларов (11,6% к ВВП), за шесть лет этот показатель вырос в три раза. Речь идёт только о госдолге без учёта «частного долга».

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики выглядит так:

Сферы

На 1 января 2024 года

На 1 июля 2024 года

Изменение, в %



млн доллар

% к долгу

млн доллар

% к долгу



Государственный внешний долг, всего

29 639

100%

30 899

100%



в том числе:











На поддержку госбюджета

11 738

40%

13 024

42%

11

Топливно-энергетическая отрасль

5 791

20%

5 741

19%

-1

Нефть и газ

2 060

7%

1 910

6%

-7

Электроэнергетика

3 427

12%

3 487

11%

2

Угольная промышленность

304

1%

344

1%

13

Транспорт и транспортная инфраструктура

2 771

9%

2 725

9%

-2

Железные дороги

1 196

4%

1 181

4%

-1

Автомобильные дороги

1 114

4%

1 129

4%

1

Воздушный транспорт

461

2%

416

1%

-10

Сельское и водное хозяйство

2 657

9%

2 750

9%

4

Сельское хозяйство

1 870

6%

1 964

6%

5

Водное хозяйство

787

3%

786

3%

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 610

9%

2 712

9%

4

Строительство домов

1 364

5%

1 348

4%

-1

Питьевое водонснабжение и канализация

847

3%

865

3%

2

Улучшение инфраструктуры в городах и сёлах

264

1%

351

1%

33

Переработка бытовых отходов

85

0%

89

0%

5

Теплоснабжение

50

0%

59

0%

18

Поддержа предпринимательства и промышленного производства

1 078

4%

863

3%

-20

Химическая отрасль

896

3%

811

3%

-9

Здравоохранение, образование, ИКТ и другие сферы

2 098

7%

2 272

7%

8



Кредиторы

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:

Всемирный банк — 6,73 млрд долларов (6,57 млрд);

Азиатский банк развития — 6,46 млрд долларов (6,44 млрд);

Международные инвесторы (международные евробонды) — 4,2 млрд долларов (3,4 млрд);

Государственный банк развития Китая, Эксимбанк Китая и другие — 3,76 млрд долларов (3,77 млрд);

Японское агентство международного сотрудничества и другие — 2,47 млрд долларов (2,36 млрд);

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (штаб-квартира в Китае) — 1,35 млрд долларов (1,32 млрд);

Исламский банк развития — 921 млн долларов (911 млн);

Экскимбанк Кореи, Фонд развития экономического сотрудничества Кореи — 735 млн долларов (794 млн);

Исламский банк развития — 921 млн долларов (911 млн);

Французское агентство развития — 823 млн долларов (828 млрд);

Международный валютный фонд — 735 млн долларов (811 млн);

Государственный банк Германии — 268 млн долларов (114 млн);

Саудовский фонд развития — 143 млн долларов (140 млн);

Госбанк Испании — 68 млн долларов (73 млн);

Европейский банк реконструкции и развития — 226 млн долларов (174 млн);

Другие международные финансовые институты — 1,56 млрд долларов (1,53 млн).

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) в основном состоит из займов в долларах, узбекского сума и японской иены.

На обслуживание государственного долга и выплату процентов по ним выделено 6,83 трлн сумов.

Напомним, что на выплату процентов по госдолгу в 2023 году было запланировано выделение 6,87 трлн сумов, но фактически выплачено 1,12 млрд долларов (около 13,15 трлн сумов по среднему курсу за прошлый год). В Минэкономфине пояснили, что в начале прошлого года процентные ставки на международных финансовых рынках (SOFR) составлял 2,99%, а к концу года достиг 5,34%, из-за чего возросли процентные платежи по госдолгу. То есть обслуживание долга стало дороже.

Частный долг

Как отмечалось выше, внешний долг состоит из государственного и частного долга. Однако Министерство экономики и финансов и Центральный банк долгое время не раскрывают уровень долга в частном секторе. По итогам первого квартала 2022 года, частный долг составлял 15,4 млрд долларов, а общий валовый внешний долг — 43,3 млрд долларов.

Согласно последнем отчёту МВФ в июле, валовый внешний долг Узбекистана достиг 61,3% ВВП, или 55,7 млрд долларов.

Рейтинговое агентство S&P ожидает, что уровень чистого государственного долга и внешнего долга Узбекистана будет расти быстрее, чем их предыдущие прогнозы, чему способствует ускорение реализации энергетических и инфраструктурных проектов. По их мнению, постоянный и неконтролируемый рост государственного присутствия и внешнего долга может представлять риски, но аналитики считают, что бюджетный дефицит и дефицит текущего счета страны снизятся после достижения пика в 2023 году.

В отчёте также приводится риск того, что негарантированный государством долг госпредприятий и ГЧП, составляющий около 8% ВВП в 2023 году, может кристаллизоваться на балансе правительства. В последние годы предприятия, связанные с государством, значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут ошибки в управлении или надзоре.