Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2024 года превысил 37 млрд долларов, увеличившись за первую половину года на 2,1 млрд долларов. Это следует из выступления вице-премьера, министра экономики и финансов Джамшида Кучкарова на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября.

Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет около 68% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).

Государственный внешний долг за этот период вырос на 1,26 млрд долларов — до 30,9 млрд долларов (27,7%).

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Государственный внутренний долг увеличился на 842 млн долларов — до 6,13 млрд долларов (5,5% к ВВП).

Доля государственного внешнего долга составила 83%, а внутреннего — 17%.

По словам вице-премьера, за январь-июнь от имени Узбекистана и под государственные гарантии были подписаны соглашения по внешним заимствованиям на сумму 2,8 млрд долларов. Кроме того, для поддержки госбюджета и рефинансирования международных облигаций, подлежащих погашению в этом году, на мировых финансовых рынках были выпущены суверенные международные облигации на сумму 1,5 млрд долларов.

Соотношение госдолга к ВВП страны снизилось с 34,4% до 33,2%. Согласно отчёту Международного валютного фонда, на данный момент госдолг республики находится на умеренном уровне, сказал Кучкаров.

Для сравнения: в 2017 году госдолг составлял 11,5 млрд долларов (11,6% к ВВП), за шесть лет этот показатель вырос в три раза. Речь идёт только о госдолге без учёта «частного долга».

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики выглядит так:

Сферы
На 1 января 2024 года
На 1 июля 2024 года
Изменение, в %

млн доллар
% к долгу
млн доллар
% к долгу

Государственный внешний долг, всего
29 639
100%
30 899
100%

в том числе:





На поддержку госбюджета
11 738
40%
13 024
42%
11
Топливно-энергетическая отрасль
5 791
20%
5 741
19%
-1
Нефть и газ
2 060
7%
1 910
6%
-7
Электроэнергетика
3 427
12%
3 487
11%
2
Угольная промышленность
304
1%
344
1%
13
Транспорт и транспортная инфраструктура
2 771
9%
2 725
9%
-2
Железные дороги
1 196
4%
1 181
4%
-1
Автомобильные дороги
1 114
4%
1 129
4%
1
Воздушный транспорт
461
2%
416
1%
-10
Сельское и водное хозяйство
2 657
9%
2 750
9%
4
Сельское хозяйство
1 870
6%
1 964
6%
5
Водное хозяйство
787
3%
786
3%
0
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 610
9%
2 712
9%
4
Строительство домов
1 364
5%
1 348
4%
-1
Питьевое водонснабжение и канализация
847
3%
865
3%
2
Улучшение инфраструктуры в городах и сёлах
264
1%
351
1%
33
Переработка бытовых отходов
85
0%
89
0%
5
Теплоснабжение
50
0%
59
0%
18
Поддержа предпринимательства и промышленного производства
1 078
4%
863
3%
-20
Химическая отрасль
896
3%
811
3%
-9
Здравоохранение, образование, ИКТ и другие сферы
2 098
7%
2 272
7%
8

Кредиторы

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:

  • Всемирный банк — 6,73 млрд долларов (6,57 млрд);
  • Азиатский банк развития — 6,46 млрд долларов (6,44 млрд);
  • Международные инвесторы (международные евробонды) — 4,2 млрд долларов (3,4 млрд);
  • Государственный банк развития Китая, Эксимбанк Китая и другие — 3,76 млрд долларов (3,77 млрд);
  • Японское агентство международного сотрудничества и другие — 2,47 млрд долларов (2,36 млрд);
  • Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (штаб-квартира в Китае) — 1,35 млрд долларов (1,32 млрд);
  • Исламский банк развития — 921 млн долларов (911 млн);
  • Экскимбанк Кореи, Фонд развития экономического сотрудничества Кореи — 735 млн долларов (794 млн);
  • Исламский банк развития — 921 млн долларов (911 млн);
  • Французское агентство развития — 823 млн долларов (828 млрд);
  • Международный валютный фонд — 735 млн долларов (811 млн);
  • Государственный банк Германии — 268 млн долларов (114 млн);
  • Саудовский фонд развития — 143 млн долларов (140 млн);
  • Госбанк Испании — 68 млн долларов (73 млн);
  • Европейский банк реконструкции и развития — 226 млн долларов (174 млн);
  • Другие международные финансовые институты — 1,56 млрд долларов (1,53 млн).

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) в основном состоит из займов в долларах, узбекского сума и японской иены.

На обслуживание государственного долга и выплату процентов по ним выделено 6,83 трлн сумов.

Напомним, что на выплату процентов по госдолгу в 2023 году было запланировано выделение 6,87 трлн сумов, но фактически выплачено 1,12 млрд долларов (около 13,15 трлн сумов по среднему курсу за прошлый год). В Минэкономфине пояснили, что в начале прошлого года процентные ставки на международных финансовых рынках (SOFR) составлял 2,99%, а к концу года достиг 5,34%, из-за чего возросли процентные платежи по госдолгу. То есть обслуживание долга стало дороже.

Частный долг

Как отмечалось выше, внешний долг состоит из государственного и частного долга. Однако Министерство экономики и финансов и Центральный банк долгое время не раскрывают уровень долга в частном секторе. По итогам первого квартала 2022 года, частный долг составлял 15,4 млрд долларов, а общий валовый внешний долг — 43,3 млрд долларов.

Согласно последнем отчёту МВФ в июле, валовый внешний долг Узбекистана достиг 61,3% ВВП, или 55,7 млрд долларов.

Рейтинговое агентство S&P ожидает, что уровень чистого государственного долга и внешнего долга Узбекистана будет расти быстрее, чем их предыдущие прогнозы, чему способствует ускорение реализации энергетических и инфраструктурных проектов. По их мнению, постоянный и неконтролируемый рост государственного присутствия и внешнего долга может представлять риски, но аналитики считают, что бюджетный дефицит и дефицит текущего счета страны снизятся после достижения пика в 2023 году.

В отчёте также приводится риск того, что негарантированный государством долг госпредприятий и ГЧП, составляющий около 8% ВВП в 2023 году, может кристаллизоваться на балансе правительства. В последние годы предприятия, связанные с государством, значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут ошибки в управлении или надзоре.