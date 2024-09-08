С 9 по 13 сентября движение «Юксалиш» совместно региональными центрами переливания крови проведёт акцию по сдаче донорской крови во всех регионах Узбекистана.

«Цель — поддержать пациентов после сложных операций, тяжёлых травм или с онкологическими заболеваниями, которые остро нуждаются в переливаниях. Регулярное проведение подобных мероприятий помогает поддерживать достаточный запас крови в больницах и медицинских центрах, что особенно важно для экстренных ситуаций и плановых операций», — говорится в сообщении движения.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, для удовлетворения потребностей населения в компонентах крови количество донаций должно составлять не менее 10 на 1000 населения, или 1% от общей численности населения.

В Республиканском центре переливания крови сообщили, что в Узбекистане в 2023 году этот показатель достиг 7,8 донаций на 1000 жителей. Это составляет 0,78% процента. «Цифры говорят о том, что уровень донорства в стране недостаточный», — отметили в «Юксалиш».

Принять участие в акции могут все желающие старше 18 лет, у которых нет медицинских противопоказаний.

Первыми сдать кровь смогут жители Ташкента, Навоийской и Хорезмской областей. Адреса и телефоны мест сдачи крови во всех регионах доступны по ссылке.