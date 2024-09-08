Основа противодействия терроризму и экстремизму — защита прав и свобод человека. Об этом заявил президент Узбекистана в обращении к участникам международной конференции ШОС и СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте. Глава СГБ Абдусалом Азизов отметил, что сложные военно-политические процессы на пространстве ШОС и СНГ требуют консолидации усилий. В Узбекистане также впервые прошли учения «Восток-Антитеррор».

Начался суд по делу экс-главы Минсельхоза Азиза Воитова. Всего обвиняемыми по делу проходят 50 человек. Судья разрешил СМИ освещать процесс, но запретил снимать фото, видео и записывать аудио. Журналисты, недовольные решением, покинули зал. Антикоррупционное агентство призвало к гласности процесса.

«Утечка сероводорода продолжается, многие временно уехали». На газовом месторождении в Байсунском районе Сурхандарьи продолжается утечка сероводорода. Жители рассказали «Газете.uz», что близлежащие районы накрыл запах газа, из-за чего многие временно уехали в другие города, а эвакуированные жители находятся в школах и других учреждениях.

Паралимпиада в Париже ещё до её завершения стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. У сборной страны 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. В общем зачёте национальная команда занимает 13-е место. Обновлено несколько рекордов.

Механизмы медицинского страхования начнут внедрять в Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября. На первом этапе с населения не будут взиматься дополнительные средства, в качестве страхового взноса будут приниматься их налоги.

Инклюзивный подход к образованию: Какой должна быть школа для всех? Агентство США по международному развитию запустило тренинг по повышению квалификации педагогов в работе с детьми с инвалидностью. Участие в нём примут 9000 учителей. Как адаптировать среду для обучения всех школьников и сколько в Узбекистане инклюзивных учебных заведений — в материале «Газеты.uz».

Неэффективно используемые больницы, дворцы культуры и парки отдыха могут передать частникам в рамках ГЧП (государственно-частного партнёрства). Планируется также установить верхний предел гособязательств в договорах «бери или плати».

Все станции метро Ташкента оборудуют рамками-металлодетекторами. Это направлено на «обеспечение мер безопасности на станциях и качественного обслуживания пассажиров», сообщили в администрации метрополитена.

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