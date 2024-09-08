Президент Шавкат Мирзиёев в пятницу прибыл в Бухару, сообщил в позднем выпуске новостей в этот день телеканал «Узбекистан 24».

По сообщению канала, глава государства ознакомился с социально-экономическим развитием региона и исполнением поручений, данных им в ходе предыдущих визитов в область.





Он также провёл неформальную встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находившимся в Бухаре, как сообщил телеканал, для знакомства с достопримечательностями древнего города.





Посещая священные места Бухары, они обсудили роль таких мест в жизни общества, особенно в воспитании молодёжи, и их важность с просветительской точки зрения, говорится в сообщении.





Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент в субботу. Другие источники о визите не сообщали.