Слойки «Яблочки»
Сочные, нежные и очень красивые слойки «Яблочки» — вкусный тренд этой осени.
Слойки с джемом
Такие слойки разнообразят праздничный стол и удивят ваших гостей.
Слойки с курицей и сыром
Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо, а если дополнить начинку мягким сыром и зеленью, то они получаются очень вкусными.
Слойки с заварным кремом
Вариант выпечки из слоёного теста, когда при минимуме усилий можно сделать десерт как в кофейне.
Слойки с сыром, шпинатом и яйцом
Слойки с сыром и яйцом — это отличная выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.
Грушевые слойки
Эти безумно вкусные и хрустящие слойки с начинкой из нежной груши отличная выпечка к вечернему чаепитию в кругу семьи.
Быстрые сахарные слойки
Сахарные слойки — замечательная выпечка, которую можно приготовить за считанные минуты.
Слойки с сыром и творогом
Слойки получаются вкусными и сытными, с большим количеством нежной начинки из творога и сыра.
Банановые слойки
Невероятные хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.