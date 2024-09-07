Слойки «Яблочки»





Сочные, нежные и очень красивые слойки «Яблочки» — вкусный тренд этой осени.

Слойки с джемом





Такие слойки разнообразят праздничный стол и удивят ваших гостей.

Слойки с курицей и сыром





Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо, а если дополнить начинку мягким сыром и зеленью, то они получаются очень вкусными.

Слойки с заварным кремом





Вариант выпечки из слоёного теста, когда при минимуме усилий можно сделать десерт как в кофейне.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом





Слойки с сыром и яйцом — это отличная выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.

Грушевые слойки





Эти безумно вкусные и хрустящие слойки с начинкой из нежной груши отличная выпечка к вечернему чаепитию в кругу семьи.

Быстрые сахарные слойки





Сахарные слойки — замечательная выпечка, которую можно приготовить за считанные минуты.

Слойки с сыром и творогом





Слойки получаются вкусными и сытными, с большим количеством нежной начинки из творога и сыра.

Банановые слойки





Невероятные хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.