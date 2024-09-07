Слойки «Яблочки»

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Сочные, нежные и очень красивые слойки «Яблочки» — вкусный тренд этой осени.

Слойки с джемом

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Такие слойки разнообразят праздничный стол и удивят ваших гостей.

Слойки с курицей и сыром

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Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо, а если дополнить начинку мягким сыром и зеленью, то они получаются очень вкусными.

Слойки с заварным кремом

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Вариант выпечки из слоёного теста, когда при минимуме усилий можно сделать десерт как в кофейне.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом

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Слойки с сыром и яйцом — это отличная выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.

Грушевые слойки

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Эти безумно вкусные и хрустящие слойки с начинкой из нежной груши отличная выпечка к вечернему чаепитию в кругу семьи.

Быстрые сахарные слойки

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Сахарные слойки — замечательная выпечка, которую можно приготовить за считанные минуты.

Слойки с сыром и творогом

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Слойки получаются вкусными и сытными, с большим количеством нежной начинки из творога и сыра.

Банановые слойки

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Невероятные хрустящие слойки из слоёного теста с нежной банановой начинкой.

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