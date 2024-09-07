Представительница сборной Узбекистана Нурхон Курбанова 7 сентября завоевала 10-ю золотую медаль для Узбекистана на Паралимпийских играх в Париже.

В метании копья в классе F54 (в положении сидя) она уже после второй попытки обновила мировой рекорд с результатом 21,02 метра. При этом предыдущий рекорд принадлежал ей — в мае этого года на чемпионате мира в Японии она метнула копьё на 20,73 м.

В четвёртой попытке она также повторила этот результат, а в пятой снова обновила мировой рекорд — 21,12 м.

Второе место заняла Флора Угвунваи из Нигерии (19,26 м), которая является победительницей двух последних Паралимпиад. «Бронзы» удостоилась Эльхам Салехи — 16,24 м.

Это третья паралимпийская медаль в карьере 30-летней Нурхон Курбановой. Она также завоевала «бронзу» в толкании ядра и «серебро» в метании копья на Играх в Токио-2020.

Пара-пауэрлифтер Руза Кузиева в весовой категории до 73 кг завоевала серебряную медаль Паралимпиады. Она подняла штангу весом 147 кг, а соперница — действующая паралимпийская чемпионка Мариана Д’Андреа из Бразилии — опередила её лишь на 1 кг — 148 кг.

Третье место заняла Кэм Сибель из Турции — 120 кг.

Таким образом, на момент публикации национальная сборная поднялась на 11-е место с 25 медалями — 10 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Это лучший результат в истории страны. Игры завершатся 8 сентября.