Сборная Узбекистана по итогам выступления спортсменов 6 сентября пополнила копилку ещё тремя медалями на Паралимпийских играх в Париже.

Метание копья





Самая молодая параатлетка Узбекистана, 15-летняя Шахина Йигиталиева завоевала серебряную медаль в метании копья в классе F46 (спортсмены с протезом верхней или нижней конечности).

Во время пятой попытки узбекистанка показала результат 43,09 метра и обновила паралимпийский рекорд шестикратной чемпионки мира Холли Арнольд из Великобритании, которую она установила в сентябре 2016 года и завоевала тогда золотую медаль.

Однако её соперница Найбис Даниэла Морильо Хиль из Венесуэлы в шестой, заключительной попытке обновила уже новый рекорд, метнув копьё на 43,77 метра.

Шахина Йигиталиева улучшила свой результат до 43,12 метра, но не смогла превзойти соперницу.





Холли Арнольд заняла третье место с результатом 40,59 м.

Ещё одна представительница Узбекистана Розия Эргашева заняла 9-е место с результатом 35,98 м.





Парадзюдо





Парадзюдоистка Кумушхон Ходжаева также завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг в классе J2 (спортсмены с нарушением зрения).

В четвертьфинале она победила Ван Цзянань из Китая (10:0), в полуфинале одолела Марту Арсе из Испании (1:0), а в финале уступила японке Дзюнко Хиросэ (0:1).





Парадзюдоист Учкун Куронбоев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг в классе J2.

В 1/8 финала он победил бронзового призёра Паралимпиады-2016 Николая Корнхасса из Германии (10:0), в четвертьфинале справился с Натаном Пети из Франции (10:0), но в полуфинале уступил Георгию Калдани из Грузии (0:10).

В поединке за «бронзу» узбекистанец победил Ким Дон-хуна из Южной Кореи (1:0).

Пауэрлифтинг





17-летняя Рухшона Уктамова в весовой категории до 61 кг обновила мировой рекорд среди молодёжи по пара пауэрлифтингу, подняв штангу весом 114 кг. Но этого достижения её не хватило для победы — она заняла пятое место.

Таким образом, по итогам 6 сентября национальная сборная занимает 12-е место с 23 медалями — 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Это лучший результат в истории страны. Игры завершается 8 сентября.