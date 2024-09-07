Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 6 сентября продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова, экс-главы Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Хуснуддина Каримова и ещё 48 лиц.

На предыдущем заседании некоторые адвокаты выступили против присутствия журналистов и освещения процесса в СМИ. В пятницу на суде около 30 минут обсуждался этот вопрос, сообщает корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов.

Сначала друг за другом выступили шесть адвокатов (четверо мужчин и две женщин). Они обратились к судье с просьбой о том, чтобы представители СМИ освещали процесс только в качестве слушателей, но не снимали видео и фото, а также не записывали процесс на аудио.

Некоторые юристы напомнили журналистам некоторые статьи кодексов и законов о деятельности СМИ и судов, обвинив их в «правовом невежестве», «жажде к преувеличению информации», «распространении ложной информации». Они также отметили, что среди обвиняемых есть известные в Узбекистане предприниматели, фермеры, лидеры кластеров, их личности и мнения не должны разглашаться.

Корреспондент «Газеты.uz» рассказал, что пока некоторые адвокаты высказывали своё мнение, судья Сардор Садиков играл в телефоне. Когда журналист попытался сфотографировать этот момент, сотрудники правоохранительных органов начали препятствовать ему и заявили, что нельзя фотографировать в зале суда без разрешения судьи.

Кроме того, двое подсудимых заявили, что журналистам следует запретить фотографировать, снимать видео и записывать аудио во время суда, и большинство обвиняемых поддержали их мнение. Но бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов не стал комментировать этот вопрос. Прокурор поддержал мнение адвокатов и также выступил против того, чтобы СМИ записывали фото-, видео- и аудиоматериалы.

В зале присутствовали журналисты «Газеты.uz», Kun.uz, Qalampir.uz, Kursiv.uz и информационной программы «Замон» телеканала Sevimli.

«Представителям СМИ не предоставили возможности ответить. Судья удалился в совещательную комнату и затем заявил, что принял решение частично удовлетворить просьбу адвокатов и запретил журналистам снимать фото, видео и записывать аудио во время судебного заседания. Судья сообщил, что журналисты могут участвовать в судебном заседании, записывать информацию в рукописном виде и таким образом освещать процесс. Однако после введения ограничения представители СМИ покинули зал суда», — рассказал Миролим Исажонов.

На эту ситуацию отреагировало Агентство по противодействию коррупции. В указе президента от 16 июня 2021 года (УП-6247) Национальную телерадиокомпании Узбекистана и Антикоррупционному агентству поручено обеспечить трансляцию в прямом эфире на телеканалах, а также в интернете судебных заседаний с согласия сторон по делам, в том числе связанным с профессиональной деятельностью госслужащих.

В агентстве заявили, что считают целесообразным проведение этого судебного процесса открытым для общественности.

Всего по объединённому делу обвиняемыми проходят 50 человек, из которых 29 заключены под стражу, к остальным 21 применены меры пресечения в виде залога и подписки о надлежащем поведении.

Их обвиняют в хищении путём присвоения или растраты, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов или сборов, нарушении правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом, даче взятки и других преступлениях.