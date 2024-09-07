6 сентября в центре Ташкента на площади за гостиницей Hyatt и Национальной библиотекой имени Алишера Навои прошёл первый день Pepsi Music Fest. Хэдлайнерами мероприятия стали российские певцы — Macan и Xcho.

Вход на фестиваль был бесплатным. По данным, озвученным на мероприятии, а также источников «Газеты.uz» в правоохранительных органах, пришло более 100 тысяч человек. Мероприятие было омрачено беспорядками.

Организаторы установили фан-барьеры — мобильные ограждения, чтобы разделить территорию площади на три секции — перед сценой, подальше от неё и самую дальнюю.

«У последней секции за ограждением скопилось очень много людей, которые хотели попасть внутрь, но их не пускали. Люди начали толкать друг друга и прорвали ограждение, как огромный поток воды — плотину», — рассказал очевидец, пожелавший не называть своё имя. По его словам, огороженная территория могла вместить ещё людей.

Другая гостья фестиваля Ева Абдураимова подтвердила: «Кто изначально подошёл к сцене — молодцы. Потом эту часть огородили забором и просто не пускали народ, хотя место было».

Давка началась вскоре после начала концерта. Фанаты пытались приблизиться к сцене, не обращая внимания на сотрудников Национальной гвардии и органов внутренних дел. Кто-то перепрыгивал через ограждения, многие пытались его отодвинуть, им это удавалось, вспоминает Анастасия Кичева.

Кадр видео из соцсетей.

На видеозаписях, распространившихся в социальных сетях, видно, как посетители — включая девушек и женщин — падают под натиском толпы. Некоторые не обращают внимания на упавших, другие, в том числе сотрудники правоохранительных органов, помогают им встать.

Правоохранители задерживали некоторых людей, часть из них успевала убежать и скрыться в толпе, других ловили и выводили. Очевидцы вспоминают, что некоторые из тех, кого задерживали, устраивали конфликт с представителями правоохранительных органов.

«Одного парня, который перепрыгнул через барьер, поймали и вывели, после этого он через забор начал кидаться на сотрудника Нацгвардии. Другие гвардейцы своего сотрудника увели от забора», — рассказала Ева Абдураимова.

В некоторых случаях правоохранители были вынуждены применять дубинки, чтобы остановить молодых людей, ведущих себя агрессивно.

Во время выступлений ведущие мероприятия заявили, что на фестиваль пришло около 115 тысяч гостей.

Главное управление внутренних дел Ташкента в субботу опубликовало комментарий о произошедшем. В нём говорится, что сотрудники органов внутренних дел установили личности некоторых лиц, которые нарушали общественный порядок и пренебрегали правилами поведения в обществе.

«На родителей 5 несовершеннолетних составлен административный протокол в соответствии со статьёй 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей — ред.). В отношении других на основании собранных документов начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ГУВД столицы Нилуфар Мадиева сообщила «Газете.uz», что по итогам доследственной проверки будет принято законное решение как в отношении правонарушителей, так и организаторов мероприятия.

В социальных сетях появились видео, как молодые люди, пришедшие на фестиваль, вдыхали неизвестный порошок белого цвета. Источник в правоохранительных органах сообщил, что комментировать это пока сложно, поскольку нужно заключение экспертизы о составе «порошка».

«Иначе как безобразием всё, что происходило, не назовёшь, — рассказала очевидица, которая предпочла не называть своё имя. — Массовые нарушения элементарных правил поведения в общественном месте показывают отсутствие культуры у части молодёжи, неуважение к окружающим и полное пренебрежение нормами морали и права. „Употребление порошка“ выглядит как демонстрация культа криминального образа жизни».

В пресс-службе ГУВД сообщили, что во второй и третий день фестиваля со стороны правоохранительных органов будут усилены меры по охране общественного порядка.

В ГУВД отметили, что в ведомство не поступали сообщения о травмах, полученных посетителями фестиваля.

Там также призвали соблюдать общественный порядок на массовых мероприятиях и законные требования сотрудников правоохранительных органов.