Летние Паралимпийские игры в Париже, как и Олимпиада, стали самыми успешными для Узбекистана за всю историю независимого развития страны.

Национальная сборная 6 сентября завоевала 9 золотую, 6 серебряную и 5 бронзовую медалей (всего — 20 медалей). На момент публикации команда занимает 11-е место.





На предыдущих Паралимпиадах у Узбекистана были следующие результаты:

Токио-2020 — 16-е место с 19 медалями (8−5−6);

Рио-2016 — 16-е место с 31 медалью (8−6−17);

Лондон-2012 — 67-е место с 1 медалью (0−1−0);

Пекин-2008 — 0 медалей;

Афины-2004 — 0 медалей.

В пятницу 9-ю золотую медаль принёс 21-летний Толиббой Юлдашев в метании диска в классе F37 (спортсмены с нарушением координации).

Если в первой попытке он бросил диск на 48,97 метра, то в шестой попытке он улучшил результат до 57,28 метра, значительно оторвавшись от соперников. Мировой и паралимпийский рекорд (59,75 м) в этом направлении принадлежит другому узбекистанцу Хусниддину Норбекову — трёхкратному паралимпийскому чемпиону.

Второе место занял Джесси Зессу из Канады (53,23 м), а третье — Хайдер Али из Пакистана (52,54 м).

Толиббой Юлдашев родился 4 сентября 2003 года. С 2018 года входит в состав сборной Узбекистана по паралимпийской лёгкой атлетике. Он выиграл серебряную медаль на Параазиатских играх 2022 года в Ханчжоу и бронзовую медаль на чемпионате мира 2023 года в Париже. Тренер — Ибрагим Юсупов. На этих Играх он также завоевал «бронзу» в толкании ядра.

Ещё один представитель Узбекистана Кудратиллохон Маруфхужаев занял 9 место (46,79 м).

В этот день Темурбек Гиязов завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту в классе T44 (спортсмены с протезом верхней или нижней конечности), покорив высоту в 2,03 метра.

Правин Кумар из Индии выиграл «золото» с результатом 2,08 метра, Дерек Локсидент из США получил «серебро» (2,06 м).

Паралимпиада завершится 8 сентября. Параатлеты Узбекистана ещё выступят в соревнованиях по лёгкой атлетике, дзюдо, плаванию, пауэрлифтингу, велоспорту и гребле на каноэ.