В пятницу, 6 сентября, на территорию Узбекистана начнётся вторжение относительно холодного и слабовлажного воздуха, сообщает Узгидромет.

В дневные часы в большинстве регионов ожидается переменная облачность без осадков, лишь по Ташкентской области к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь.

В выходные дни по стране осадков не прогнозируется. Температура ночью понизится до +10…+15 градусов, днём — до +22…+27 градусов.

В предгорных и горных районах 6 и 7 сентября пройдут кратковременные дожди местами. В высокогорьях 7 сентября возможен переход в снег.

6−7 сентября местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте к вечеру 6 сентября возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, с усилением до 12−14 м/с. Температура +27…+29 градусов.

7−8 сентября в столице ожидается небольшая облачность без осадков.

Преобладающая температура ночью составит +10…+13 градусов, днём — +24…+27 градусов.