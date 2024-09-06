Служба государственной безопасности Узбекистана при поддержке Антитеррористического центра СНГ 5 сентября провела на военном полигоне силовую фазу совместных антитеррористических учений компетентных органов стран содружества «Восток-Антитеррор-2024», сообщила пресс-служба СГБ.

Целями маневров стало «совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных мероприятий по выявлению и предупреждению терактов, нейтрализации террористических угроз пограничной безопасности и пресечению массовых беспорядков», говорится в сообщении.

На антитеррористические учения были приглашены руководители и представители компетентных органов государств-членов ШОС и СНГ.

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

В рамках отработки сценариев по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на объектах критической инфраструктуры применялись специальная и военная техника, в том числе авиация и беспилотные летательные аппараты.

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К мероприятиям были привлечены специальные подразделения СГБ, МВД, МЧС, Национальной гвардии, Министерства обороны, а также Генеральной прокураты и Министерства здравоохранения Узбекистана.

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

Наблюдателям были продемонстрированы «элементы специальной войсковой операции» по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований, а также мероприятия по пресечению массовых беспорядков и разрешению кризисных ситуаций, отмечается в сообщении.

«Проведённые учения продемонстрировали высокий уровень подготовки задействованных сил и средств в нейтрализации условных террористических групп, а также слаженность действий привлечённых министерств и ведомств», — говорится в сообщении СГБ.

Нынешние учения стали 20-ми в числе подобных мероприятий, проводимых под эгидой Антитеррористического центра СНГ, в 6 из которых принимал участие Узбекистан.

Фото

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы

военные учения, сгб, снг, спецслужбы