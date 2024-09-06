Служба государственной безопасности Узбекистана при поддержке Антитеррористического центра СНГ 5 сентября провела на военном полигоне силовую фазу совместных антитеррористических учений компетентных органов стран содружества «Восток-Антитеррор-2024», сообщила пресс-служба СГБ.

Целями маневров стало «совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных мероприятий по выявлению и предупреждению терактов, нейтрализации террористических угроз пограничной безопасности и пресечению массовых беспорядков», говорится в сообщении.

На антитеррористические учения были приглашены руководители и представители компетентных органов государств-членов ШОС и СНГ.





В рамках отработки сценариев по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на объектах критической инфраструктуры применялись специальная и военная техника, в том числе авиация и беспилотные летательные аппараты.

К мероприятиям были привлечены специальные подразделения СГБ, МВД, МЧС, Национальной гвардии, Министерства обороны, а также Генеральной прокураты и Министерства здравоохранения Узбекистана.





Наблюдателям были продемонстрированы «элементы специальной войсковой операции» по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований, а также мероприятия по пресечению массовых беспорядков и разрешению кризисных ситуаций, отмечается в сообщении.

«Проведённые учения продемонстрировали высокий уровень подготовки задействованных сил и средств в нейтрализации условных террористических групп, а также слаженность действий привлечённых министерств и ведомств», — говорится в сообщении СГБ.

Нынешние учения стали 20-ми в числе подобных мероприятий, проводимых под эгидой Антитеррористического центра СНГ, в 6 из которых принимал участие Узбекистан.

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