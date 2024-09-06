Последний месяц лета в этом году был неоднородным по температурному режиму, говорится в обзоре Узгидромета.

Первая половина августа была очень тёплой, в среднем на 2−3,5 градуса выше нормы. В этот период температура воздуха в дневные часы повышалась до +36…+41 градуса, по югу — до +42…+43 градусов, по крайнему югу в отдельные дни до +45 градусов.

Число дней с температурой +40 градусов и выше по центральным и южным районам Узбекистана было больше, чем в среднем за последние 10 лет, особенно на крайнем юге. Экстремально высоких значений в августе при этом синоптики не зафиксировали.

Во второй половине августа наблюдалась серия вторжений прохладного воздуха. По всем областям температурный фон снизился до нормы. Преобладающая дневная температура воздуха была в пределах +29…+34 градусов, по югу — +35…+38 градусов. В самые прохладные ночи температура понижалась до +14…+17 градусов.

Средняя месячная температура воздуха в августе оказалась на 1−2 градуса выше среднемноголетних значений. По большей части территории страны минувший месяц вошёл в тройку самых тёплых августов за все годы наблюдений, отмечают синоптики.

Летний сезон 2024 года в Узбекистане был на 1−2 градуса теплее нормы и вошёл в тройку самых тёплых за все годы метеорологических наблюдений наряду с летними сезонами 2021 и 2023 годов.

Все три месяца прошедшего лета в среднем были теплее обычного, а самым тёплым по отношению к норме в большинстве областей оказался июнь. Отклонение среднемесячной температуры от нормы в этом месяце составило 2−2,5 градуса.

Несмотря на то, что лето было теплее нормы, самые высокие показатели температуры воздуха за весь летний сезон были далеки от рекордных значений, говорится в обзоре.

«Этот факт, наряду с отсутствием длительных периодов изнуряющей жары, позволяет оценить температурный режим летнего сезона 2024 года как относительно комфортный», — подчёркивается в обзоре.