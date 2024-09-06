Сборная Узбекистана 6 сентября завоевала ещё одну серебряную медаль на летних Паралимпийских играх в Париже.

Параатлетка Сафия Бурханова в финале соревнований по толканию ядра в классе F12 (спортсмены с нарушением зрения) показала результат 14,12 м и заняла второе место.

Это третья паралимпийская медаль в карьере 34-летней спортсменки. На прошлых Играх в Токио-2020 она завоевала золотую медаль с результатом 14,78 м, а в Рио-2016 — серебряную медаль с результатом 15,05 м.

Первое место заняла давняя соперница узбекистанки — Ассунта Леньянте из Италии (14,54 м), ставшая трёхкратной паралимпийской чемпионкой, а третье — Чжао Юйпин из Китая (12,21 м).

Ассунта Леньянте.

Узбекистан на момент публикации находится на 12-м месте в общем медальном зачёте с 18 медалями — 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые. Игры завершатся 8 сентября. На прошлой Паралимпиаде в Токио-2020 Узбекистан завоевал 19 медалей (8−5−6) и занял 21-е место, а в Рио-2016 — 31 медаль (8−6−17) и 16-е место в зачёте.