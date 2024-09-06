Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан 15−17 сентября. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Это будет первый визит Шольца в Центральную Азию, куда он отправится в сопровождении «большой делегации деловых кругов» с целью углубить сотрудничество со странами региона.

Глава Германии проведёт двусторонние переговоры с президентами Узбекистана и Казахстана, а также 17 сентября примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Германия» (5+1) в Казахстане.

Первый саммит прошёл в Берлине в сентябре 2023 года, где главы стран региона поддержали предложение об установлении стратегического регионального партнёрства с Германией. «Таким образом, поездка канцлера на следующей неделе также послужит тому, чтобы вдохнуть жизнь в это региональное партнёрство», — говорится в сообщении немецкого правительства.